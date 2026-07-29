Mất 17 năm cho 1 câu trả lời

- Sản phẩm "Dịu dàng dịu dàng" có gì đặc biệt để chị phải tổ chức họp báo?

Đầu tiên, đây là thời điểm phù hợp nhất, tôi không muốn bỏ lỡ nó. Thứ hai, như tôi từng nói, đây là lần đầu tôi công khai Rachel P - một khía cạnh đối lập của Ái Phương.

Sự ngạc nhiên của mọi người dành cho Rachel P giống hệt phản ứng của bạn bè dành cho tôi hồi lần đầu ra mắt vậy. Vì hình ảnh của "ca sĩ Ái Phương" quá khác những gì họ biết về tôi.

Một Ái Phương nhẹ nhàng, chuyên hát nhạc chữa lành đối lập với một Rachel P đậm tính biểu diễn. Tôi đã trăn trở nhiều về việc đưa Rachel P ra mắt công chúng thế nào. Không thể hôm trước tôi hát nhạc chữa lành, hôm sau lại đột ngột nhảy đùng đùng.

Ca sĩ Ái Phương. Ảnh: Loan Lê

- Rất nhiều ca sĩ "hôm trước hát nhạc chữa lành, hôm sau nhảy đùng đùng" chỉ với một câu: "Tôi muốn làm mới mình" đấy thôi. Sao chị phải mất đến hàng chục năm để cân nhắc thế?

Thật ra, tôi từng thử rồi nhưng không làm được! Để mang điều gì đó mới đến công chúng, bạn không chỉ muốn là được mà còn phải hội tụ đủ năng lượng, cơ hội, nhân lực và nhiều yếu tố khác.

Rachel P chính là tôi từ trước khi ra mắt. Con người tuy có sẵn nhưng không biết xử lý thế nào - trái ngược với việc tôi biết rất rõ phải làm những gì với ballad.

Ví dụ, bạn bảo tôi: "Hãy sexy đi", nhưng đó là sexy làm sao? Thể loại nào? Phong cách nào, Á, Âu, Kpop hay Châu Phi?... Chưa kể, tôi tự đặt yêu cầu rất cao đối với bản thân.

Từ những năm 2016-2017, tôi đã thích afro (âm nhạc gốc Phi - PV), reggaeton (thể loại âm nhạc sôi động có nguồn gốc từ Puerto Rico, kết hợp giữa nhạc reggae của Jamaica, hip-hop của Mỹ và âm nhạc đường phố Mỹ Latinh - PV) và tìm đến một số nhạc sĩ, nhà sản xuất thảo luận về điều này. Nhưng chẳng ai biết nên làm gì để tôi ra mắt với những thể loại này cả.

Trích đoạn MV "Dịu dàng dịu dàng"

Suốt mùa dịch, tôi thử viết bao nhiêu bài upbeat (thể loại nhạc mang nhịp điệu nhanh, sôi động, vui tươi và giàu năng lượng nói chung - PV), tưởng tượng vô số lần Ái Phương hát nhạc tiết tấu ra sao. Tôi đã thử nhiều từ tinh nghịch tới táo bạo đều thấy rất kỳ, gồng, không hợp với mình.

Ngay cả với Dịu dàng dịu dàng, sự phá cách là có nhưng cốt lõi vẫn là ve vuốt, nâng niu chứ không "đùng đùng", đúng không? Tôi luôn trăn trở nhiều trước mỗi quyết định và không che giấu điều đó. Mà trăn trở luôn luôn tốn thời gian.

- Chị có tiếc quãng thời gian đi tìm câu trả lời cho màu nhạc này?

Có, tôi tiếc đó nhưng nếu cố ra mắt sớm hơn, có thể không có được sự đằm thắm của hiện tại. Bây giờ, tôi hát nhạc gì cũng giữ được sự bình tĩnh chứ không phải cố thể hiện hay cảm xúc nhất thời.

Nhà đồng đầu tư của 4 cửa hàng, 2 thương hiệu

- Hồi chị mới vào nghề, tôi vẫn nhớ nhan sắc lúc đó rất ấn tượng. Người ta kháo nhau Ái Phương sẽ thay thế vị trí của Hồ Ngọc Hà. Nhưng 17 năm rồi, chị vẫn giữ được tên tuổi nhưng mãi chưa tỏa sáng. Nhìn lại những thăng trầm, cảm xúc trong chị là?

Trước hết, xin nói ngay, không ai có thể thay thế chị Hồ Ngọc Hà. Chị là một biểu tượng trong nghề còn tôi ra mắt với danh xưng "Người đẹp hát" cùng chiều cao 1,7m nên mọi người đặt nhiều kỳ vọng cũng như ép tôi vào cái khuôn đó.

Với tôi, nó là chiếc áo quá rộng và gây áp lực, khiến bản ngã của tôi không có không gian để phát triển. Lúc đó, tôi chỉ có chiều cao chứ mọi thứ đều còn non lắm. Nên những áp lực đó khiến bên trong tôi luôn luôn bão tố.

Nhờ lối sống kỷ luật, Ái Phương không chỉ có hình thể đẹp mà còn khai thác được giá trị thương hiệu trong kinh doanh. Ảnh: FBNV

Mãi sau này, khi tôi thực sự biết mình cần làm gì mới có thể trả lại "chiếc áo" đó về nơi bắt đầu. Rồi tôi tập trung đi tìm cái lõi mình đồng thời tìm cách giảm bớt áp lực từ những kỳ vọng bên ngoài.

Tính tôi khá nghệ sĩ, cũng nhạy cảm, có độ dữ dội về cảm xúc nhưng không bùng ra ngoài. Thật ra, một nghệ sĩ hay bùng nổ năng lượng, cá tính, dữ dội, đôi khi drama sẽ dễ thu hút hơn kiểu như tôi.

Dù vậy, khi biết kiểu "nổi đùng đùng" không hợp với lõi năng lượng, tôi chấp nhận, chịu thôi. Trên sân khấu, tôi phải bùng nổ nhưng khi viết nhạc, tôi trở về nguyên thủy là một người hướng nội.

Bạn nói tôi mờ nhạt, có thể đúng nhưng tôi vẫn luôn ở đây và làm việc, mang đến những sản phẩm cho mọi người.

- Chị tỉnh táo đấy nhưng làm nghệ sĩ có thể nào không sôi sục, không lo đến sốt vó trong suốt từng ấy năm làm nghề?

Sôi chứ, sốt chứ, sao lại không? Tôi trải qua hết những cung bậc đó rồi với vô số lần tự làm việc với bản thân, những câu hỏi vì sao, có lúc rất đau đầu, thậm chí tức giận.

Ái Phương chuộng phong cách gợi cảm. Ảnh: FBNV

Nhưng sau tất cả, tôi luôn tự nhủ rằng: Mình không thể thay đổi ngoại cảnh, chỉ có thể thay đổi nội tâm và thái độ. Bạn quằn quại người ta cũng đâu có mang show đến?

Tôi định vị bản thân mình rất rõ ràng. Ái Phương tuy không phải một thương hiệu cá nhân đại chúng nhưng rất thân thiện, tích cực, được một số nhãn hàng đánh giá là có độ an toàn, uy tín cao trong nhiều năm. Đó là thành quả của quá trình tôi đã gìn giữ tên tuổi, sống có kỷ luật và không bao giờ làm mấy chuyện vô bổ để gây chú ý.

Còn về khía cạnh kinh tế, tôi có làm kinh doanh, cụ thể là co-founder (nhà đồng sáng lập) 3 cửa hàng thương hiệu đồng hồ thể thao và 1 cửa hàng giày thể thao tại TPHCM.

"Cuộc đời tôi buồn mà"

- Ồ, nghe có vẻ chị sống rất tốt?

Thật ra từ những ngày đầu vào showbiz, tôi có thể không nhiều show nhưng đã làm rất nhiều công việc như: viết nhạc, dẫn chương trình, diễn thời trang, quảng cáo... Chúng nhỏ nhưng nhiều và tôi chỉ cắm mặt vào làm việc, không ồn ào. Tôi không giàu nhưng đời thường sống tối giản nên cũng ổn.

Ái Phương mong cuộc đời dịu dàng hơn với mình. Ảnh: FBNV

Còn về vai trò co-founder, tôi chỉ đầu tư và đồng hành như: hình ảnh, sự kiện, cộng đồng, kết nối và hỗ trợ; không phải người xây dựng hay vận hành chính.

- Nhiều bài hát do chị sáng tác đều từa tựa việc người ta đang "dưỡng thương", có thể hiểu rằng đời tư của chị không hạnh phúc?

Ừ, cuộc đời tôi buồn mà. Những chuyện xảy ra gieo vào những năm tháng đó của tôi những hạt giống buồn. Và tôi viết nhạc để phản ánh chân thật nội tâm của mình. Cũng vì vậy, suốt một thời gian dài, tôi thực sự không có năng lượng để nhảy nhót, tỏ ra tích cực.

Có lẽ do phải làm nhiều "bài kiểm tra" tâm lý quá, dù có vượt qua đi nữa, tôi vẫn rơi vào thế bị buộc phải mạnh mẽ, gồng lên tự giải quyết mọi thứ.

Nhạc của tôi trước đây ve vuốt những vết thương. Tôi muốn bước qua nó. Và bài Dịu dàng dịu dàng chính là điều tôi muốn: Ước cuộc đời dịu dàng với mình hơn; muốn có người đến bên yêu thương và nâng niu mình.