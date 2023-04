Đêm nhạc Ốc đảo nghệ thuật được lấy cảm hứng từ “thế giới điện ảnh" với các bản nhạc phim quen thuộc. Ca sĩ Uyên Linh và Ái Phương mở đầu cho chuỗi dự án lần này.

Ái Phương đã thể hiện các ca khúc quen thuộc như: Họa tâm (nhạc phim Họa bì), You are my everything (nhạc phim Hậu duệ mặt trời), Ngọn đồi hoa hồng anh (nhạc phim From up on poppy hill). Các bài hát đều được khoác lên một bản phối mới, đem đến trải nghiệm khó quên.

Tiếp nối đêm nhạc, Ái Phương trình bày Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa trọn vẹn, sâu lắng. Nữ ca sĩ tiết lộ: “Ca khúc này không phải là nhạc phim cùng tên như mọi người nghĩ. Đây chỉ là bài hát được nhạc sĩ sáng tác sau khi đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh".

Ái Phương sâu lắng với mash-up Đến giờ cơm - Cha già rồi đúng không, Xuân hạ thu đông rồi lại xuân khiến nhiều khán giả xúc động. Cô tâm sự: "Mỗi ca khúc nhạc phim đều mang dấu ấn riêng, thậm chí có 'đời sống' dài hơn một bộ phim. Qua đó khán giả không chỉ được nghe âm nhạc mà thấy cả ký ức của mình. Từ nhỏ tôi đã có trí tưởng tượng bay bổng. Với những phim có bối cảnh lãng mạn, thêm bản nhạc hay cảm xúc sẽ nhân lên".

Gói gọn chương đầu tiên của đêm nhạc phim trữ tình là hoà tấu La La Land. Đây là màn song ca của Uyên Linh và Ái Phương cùng dàn nhạc. Sau đó, bản mash-up Trót yêu - Yêu xa, Giữa đại lộ Đông Tây, Bài hát của em cũng được vang lên qua sự hòa giọng nữ tính, ngọt ngào hai nữ ca sĩ.

Trong không gian âm nhạc đậm chất nghệ thuật, Uyên Linh mang đến những ca khúc OST biểu tượng của phim ảnh Việt Nam và thế giới. Vì lịch trình dày đặc, cô gặp phải vấn đề sức khoẻ và mong khán giả đón nhận phần trình diễn cởi mở nhất.

Uyên Linh tiếp nối ‘bữa tiệc’ nhạc phim bằng Skyfall (phim Điệp viên 007), Nếu có một ngày (Gái già lắm chiêu), Giã từ dĩ vãng (Giã từ dĩ vãng, Thanh Sói), Xanh bạc mái đầu (Áo lụa Hà Đông)… Khép lại đêm nhạc, Uyên Linh trình bày ca khúc Never enough (nhạc phim The greatest showman 2017).

Uyên Linh trình bày ca khúc Never enough:

Minh Hoàng