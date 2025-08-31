Trò chuyện với phóng viên VietNamNet dịp góp mặt trong bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn vừa ra rạp, nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ về cuộc sống đời thường - thế giới của anh khi không có ánh đèn sân khấu.

Hiện, phần lớn thời gian Hoài Linh ở nhà ở quận Phú Nhuận, TPHCM cùng mẹ.

Bà Lệ Phương năm nay 87 tuổi, không đau bệnh nhưng sức khỏe không còn như xưa nên hạn chế đi lại. Ngày trước, bà hay đi về giữa Mỹ và Việt Nam, bây giờ chỉ muốn ở lại quê hương, sống cùng con trai.

Bà thích sống ở thành phố hơn Đền thờ Tổ nghiệp ở Long Phước, Thủ Đức vì nơi đây dân cư đông đúc, gần chợ, ngày nào cũng có người lại qua, nói cười.

Nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: Loan Lê

Mỗi ngày, Hoài Linh dậy từ 7h sáng, nằm phơi nắng một lúc lâu mới rời giường cho chim ăn. Nếu không có công việc, anh sẽ dành thời gian đi thăm vườn.

Trái với suy nghĩ nhiều người, Hoài Linh không một mình chăm sóc toàn bộ Đền thờ Tổ nghiệp rộng 7.000m2. "Lâu lâu tôi về đền cắt cỏ, tưới cây, tỉa cành thì được chứ ở đó có người làm việc đó định kỳ rồi", anh nói.

Thỉnh thoảng, NSƯT có thể lên ở nhà vườn ở Đồng Nai vài ngày. Nơi đây, anh trồng thành vườn sầu riêng rộng lớn. Các nghệ sĩ đàn em rất thích, ai đến anh cũng hái trái để họ mang về.

Hoài Linh từng là một trong những nghệ sĩ có cát-sê cao nhất Việt Nam. Có giai đoạn, anh xuất hiện trên truyền hình nhiều đến mức bị khán giả phản ứng. Nghệ sĩ nói chấp nhận điều này để gom đủ tiền thực hiện ước nguyện lớn nhất đời mình là xây Đền thờ Tổ nghiệp.

Ngoài Đền thờ Tổ nghiệp rộng 7.000m2, Hoài Linh còn nhà ở quận Phú Nhuận, TPHCM, nhà vườn ở Đồng Nai và một số bất động sản giá trị. Ảnh: Mạc Văn Khoa

Những năm tháng Hoài Linh vắng bóng showbiz, nhiều khán giả thắc mắc anh sống thế nào.

NSƯT nói ngoài nghệ thuật hầu như không làm gì khác như kinh doanh, đầu tư vì không có năng khiếu.

Năm 2009, anh thành lập công ty Đại Cồ Việt chuyên đào tạo diễn viên, tổ chức chương trình. Một năm sau, anh cùng một người bạn mở quán mì.

"Tôi không có máu kinh doanh, có làm cũng không bao giờ thành công", nghệ sĩ 6X kết luận.

Hoài Linh kể vui nhiều năm trước từng mua 1 miếng đất ở huyện Nhà Bè giá hơn 2 tỷ đồng, định sẽ bán sau 10 năm. "Để đó được 6 năm người ta kéo dây điện qua, giá rớt chỉ còn 1,7 tỷ đồng. Mua đất còn vậy thì kinh doanh cái gì?", anh bật cười nói.

Đền thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh hiện là một trong những điểm thu hút du lịch của TPHCM. Ảnh: Tư liệu

Trước câu hỏi: "Nếu không còn những lời mời công việc trong showbiz, cuộc sống của anh sẽ thế nào?", nghệ sĩ Hoài Linh nói không ảnh hưởng nhiều vì anh và gia đình đều ổn định. Mẹ sống cùng anh nhưng các chị, em chung tay lo.

Anh sống đơn giản, ăn 2 bữa/ngày, chỉ cần chút rau, thịt, nếu không vẫn có thể ăn khô, mắm như bao năm qua.

"Nói thật, tôi không cần nhiều của ăn của để nữa. Tôi lo xong cho gia đình hết rồi, tâm nguyện lớn nhất đời mình là đền thờ Tổ nghiệp cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ, tôi nhẹ lòng, không còn suy nghĩ nhiều", nghệ sĩ chia sẻ.

Hoài Linh nói thêm: "Chuyện vận hành cái đền cũng vậy, sau này gia đình tôi sẽ không dính gì vào cả. Tôi đang đào tạo một lớp trẻ để sau này mình già, tụi nó ra đó trông coi dùm mình".

Hoài Linh được khán giả săn đón khi đi diễn tại các địa phương