Tuy nhiên, để hiểu đầy đủ về sức mạnh của công nghệ này, cần bắt đầu từ những nền tảng khoa học cốt lõi và nhìn nhận một cách hệ thống về các tác động mà nó đang tạo ra trên quy mô toàn cầu.

Khi AI tạo sinh biến dữ liệu thành nội dung mới. Ảnh: Midjourney

AI tạo sinh được xây dựng trên nền tảng học sâu, đặc biệt là các mô hình mạng nơ-ron quy mô lớn với kiến trúc Transformer, cho phép xử lý ngôn ngữ theo ngữ cảnh. Thay vì lập trình theo quy tắc cố định, mô hình học từ dữ liệu khổng lồ để dự đoán và tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh hay video. Quan trọng hơn, quá trình này không phải sao chép mà là tổng hợp xác suất từ các mẫu đã học, giúp tạo nội dung mới mang tính “sáng tạo” nhất định dù không có ý thức như con người. Các hướng tiếp cận như GPT, diffusion hay GANs đều dựa trên nguyên lý học biểu diễn từ dữ liệu. Sự phát triển của AI tạo sinh phụ thuộc vào ba yếu tố cốt lõi: dữ liệu, năng lực tính toán và thuật toán, trong đó GPU và điện toán đám mây đóng vai trò then chốt để đưa công nghệ từ nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn.

Tuy nhiên, điều khiến AI tạo sinh thực sự trở thành một “công nghệ nền tảng” (general-purpose technology) chính là phạm vi tác động rộng lớn của nó. Trước hết, trong lĩnh vực tri thức và sáng tạo, AI đang thay đổi cách con người sản xuất nội dung. Từ viết báo, soạn thảo tài liệu, thiết kế hình ảnh đến lập trình phần mềm, nhiều công việc vốn đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao nay có thể được hỗ trợ mạnh mẽ bởi AI.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, AI tạo sinh mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với vận hành và đổi mới sáng tạo. Thay vì chỉ tự động hóa các quy trình lặp lại, doanh nghiệp có thể sử dụng AI để hỗ trợ ra quyết định, xây dựng chiến lược nội dung, phân tích dữ liệu khách hàng và thậm chí mô phỏng các kịch bản kinh doanh.

Trong giáo dục, AI tạo sinh đóng vai trò như một “trợ giảng thông minh” có khả năng cá nhân hóa việc học. Học sinh có thể nhận được giải thích phù hợp với trình độ, trong khi giáo viên có thêm công cụ để thiết kế bài giảng, tạo đề kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu phải tái định nghĩa cách đánh giá và mục tiêu giáo dục, khi việc “biết làm” không còn là lợi thế duy nhất.

Trong y tế, AI tạo sinh đang hỗ trợ từ việc tổng hợp hồ sơ bệnh án, gợi ý chẩn đoán đến thiết kế thuốc mới. Dù vẫn cần kiểm chứng nghiêm ngặt và không thể thay thế hoàn toàn chuyên môn của bác sĩ, nhưng công nghệ này có thể giúp giảm tải đáng kể cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Song hành với cơ hội, AI tạo sinh cũng đặt ra nhiều thách thức đáng kể. Vấn đề lớn nhất là độ tin cậy khi mô hình có thể “tự tin sai”, tạo nội dung hợp lý nhưng không chính xác, đặc biệt rủi ro trong y tế, pháp lý và tài chính. Đồng thời, các câu hỏi về đạo đức và pháp lý ngày càng cấp thiết: trách nhiệm thuộc về ai, dữ liệu huấn luyện có vi phạm bản quyền hay không, và cách ngăn chặn việc lạm dụng AI cho tin giả hay lừa đảo. Bên cạnh đó, AI đang tác động mạnh tới thị trường lao động, buộc người lao động phải nâng cấp kỹ năng, đặc biệt là tư duy phản biện và khả năng làm việc cùng AI.

Trong bối cảnh đó, năng lực quan trọng nhất không còn là “biết sử dụng công cụ”, mà là “hiểu bản chất công nghệ” và “biết đặt câu hỏi đúng”. Những người có khả năng kết hợp giữa hiểu biết chuyên môn và tư duy công nghệ sẽ là những người dẫn dắt trong kỷ nguyên mới.

AI tạo sinh mang lại giá trị bền vững khi được đặt câu hỏi đúng cách. Ảnh: Midjourney

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh không đơn thuần là một xu hướng nhất thời, mà là một bước tiến mang tính cấu trúc trong lịch sử công nghệ. Giống như điện, Internet hay điện thoại thông minh trước đây, AI đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động kinh tế – xã hội. Vấn đề không còn là “có nên sử dụng AI hay không”, mà là “sử dụng như thế nào để tạo ra giá trị bền vững”.

Với các nhà lãnh đạo, nhà giáo dục và chuyên gia, việc hiểu đúng về cơ sở khoa học và các tác động đa chiều của AI tạo sinh chính là bước khởi đầu để xây dựng chiến lược phù hợp. Trong kỷ nguyên mà công nghệ thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, tri thức nền tảng và tư duy hệ thống sẽ là la bàn giúp chúng ta không chỉ thích ứng, mà còn dẫn dắt tương lai.

(Nguồn: VLAB Innovation)