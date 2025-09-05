Ảnh minh họa

Dell Technologies và NVIDIA đã ủy quyền cho IDC thực hiện một phân tích toàn diện về các xu hướng ứng dụng AI trong doanh nghiệp tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) năm 2025, đồng thời đưa ra những khuyến nghị chiến lược để thúc đẩy AI thành công cùng các đối tác công nghệ. Kết quả của nghiên cứu này được công bố trong tài liệu InfoBrief của IDC với tựa đề “Xây dựng lộ trình triển khai AI của bạn”.

Theo bản báo cáo này, AI, GenAI, và ML đang thay đổi bộ mặt của các ngành công nghiệp trên khắp APAC, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân sự phù hợp, quá trình tích hợp phức tạp, hay điều chỉnh chiến lược AI sao cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Do Dell ủy quyền thực hiện, tài liệu InfoBrief từ IDC nhấn mạnh cách thức doanh nghiệp có thể thu hẹp khoảng cách, đảm bảo quá trình ứng dụng AI suôn sẻ, đồng thời tối đa hóa hiệu quả, sự đổi mới, và lợi thế cạnh tranh.

Khi việc ứng dụng AI ngày càng được đẩy mạnh tại khu vực APAC, các doanh nghiệp đang triển khai cách tiếp cận mang tính chiến lược hơn trong việc tích hợp, tập trung vào ứng dụng thực tiễn của GenAI nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy năng suất, và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, việc triển khai AI cũng gặp phải thách thức khi các doanh nghiệp không có đủ nhân sự phù hợp, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển bởi chi phí để tuyển dụng chuyên gia AI đang ngày một tăng.

Chưa dừng lại ở đó, khả năng thành công của các sáng kiến AI phụ thuộc lớn vào mức độ sẵn có, chất lượng, và khả năng quản trị dữ liệu.

Khi giải quyết triệt để các yếu tố này kết hợp với việc đầu tư nội bộ và hợp tác với đối tác bên ngoài chính là chìa khóa khai phá trọn vẹn tiềm năng của AI.

Bản báo cáo này chỉ ra rằng, AI và GenAI thúc dẩy doanh nghiệp đổi mới. Việc ứng dụng AI trong khu vực đang trên đà tăng trưởng, khi thị trường máy chủ chuyên dụng cho AI trong khu vực APAC dự kiến sẽ đạt 23,9 tỷ USD vào năm 2025.

Chi tiêu cho GenAI tại APAC cũng đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Trong năm 2025, 84% các doanh nghiệp tại APAC dự định phân bổ từ 1 đến 2 triệu USD cho các sáng kiến về GenAI.

Trong khi các doanh nghiệp trên toàn cầu dành khoảng 33% ngân sách của họ cho GenAI, tại APAC, 38% ngân sách dành cho AI được phân bổ cho GenAI, so với con số tổng cộng 61% dành cho AI dự báo và AI diễn giải.

Mặc dù các doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng to lớn của các công nghệ này trong việc nâng cao năng suất và tương tác với khách hàng, nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc điều chỉnh các sáng kiến AI cho phù hợp với mục tiêu chiến lược và tích hợp AI vào các quy trình công việc hiện có.

Trong khi 35% các doanh nghiệp tại khu vực ASEAN đang ở giai đoạn đầu của việc triển khai AI và ML, thì 21% cho biết năng lực của họ đã có những bước tiến khi việc ứng dụng được mở rộng ra nhiều phòng ban chức năng.

Những thách thức và vấn đề cần cân nhắc khi mở rộng quy mô AI và GenAI: Khi mở rộng quy mô GenAI, doanh nghiệp quan ngại về chi phí CNTT, rủi ro về tuân thủ quy định, đồng thời vẫn phải đảm bảo được cam kết về tiết kiệm năng lượng.

Việc thiếu sót kỹ năng có thể dẫn đến trì hoãn quá trình chuyển đổi số, làm chậm quá trình phát triển sản phẩm, và ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra.

Hơn 72% doanh nghiệp tại APAC nhấn mạnh rằng các nhân sự mới cần phải có kiến thức về dữ liệu và AI để thu hẹp khoảng cách với những nhân tài sành sỏi về AI.

Chưa hết, bảo mật và quyền riêng tư vẫn là những vấn đề rất được quan tâm, đòi hỏi đội ngũ CNTT phải nâng cao mức độ sẵn sàng cho việc ứng dụng GenAI; còn doanh nghiệp kỳ vọng các nhà cung cấp giải pháp sẽ đảm bảo các yếu tố về bảo mật hệ thống AI, quyền riêng tư, độ tin cậy, hiện đại hóa hạ tàng, và phát triển mô hình AI tùy chỉnh.

Bất chấp những thách thức, doanh nghiệp vẫn xem GenAI là một sự đầu tư xứng đáng bởi nó chính là động lực thúc đẩy việc vận hành hiệu quả hơn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, và tạo ra các mô hình kinh doanh mới.