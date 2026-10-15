AIA Việt Nam giới thiệu AIA-Vững Tinh Hoa, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị mới với điểm nổi bật là giá trị bảo vệ được thiết kế để gia tăng theo thời gian, đồng hành cùng những thay đổi về trách nhiệm, tài sản và mục tiêu tài chính của khách hàng.

Khi tài sản lớn lên, giá trị bảo vệ cũng cần tương xứng

Thu nhập và tài sản có thể tăng theo năm tháng, nhưng đi cùng đó là những trách nhiệm ngày càng lớn: chăm sóc gia đình, đầu tư cho tương lai của con, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu, gìn giữ thành quả đã tích lũy và xa hơn là hoạch định chuyển giao tài sản cho thế hệ sau.

Theo đại diện AIA Việt Nam, AIA - Vững Tinh Hoa được xây dựng để trả lời câu hỏi: mức bảo vệ được thiết lập hôm nay liệu có còn đủ cho những trách nhiệm của 10 hay 20 năm tới?

Sản phẩm được thiết kế với cấu trúc bảo vệ có khả năng gia tăng theo thời gian. Trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, quyền lợi bảo vệ tăng dần theo Hệ số tăng cường bảo vệ, từ mức tương đương 110% Số tiền bảo hiểm trong năm đầu tiên lên 200% vào năm hợp đồng thứ 10. Cơ chế này được áp dụng theo từng năm hợp đồng, không yêu cầu thẩm định lại tình trạng sức khỏe hoặc khả năng được bảo hiểm của Người được bảo hiểm, với điều kiện Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

Từ năm hợp đồng thứ 11, khách hàng có thể tiếp tục tích lũy Quyền lợi nâng cao giá trị bảo vệ, tương đương 10% Số tiền bảo hiểm mỗi năm và tối đa 100% Số tiền bảo hiểm, khi Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quy tắc, Điều khoản.

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện áp dụng, tổng giá trị bảo vệ theo hai cơ chế nêu trên có thể đạt tới 300% Số tiền bảo hiểm. Đối với khách hàng tham gia và duy trì tư cách thành viên AIA Vitality, quyền lợi có thể được bổ sung tối đa 20% Số tiền bảo hiểm, tùy theo hạng thành viên và điều kiện quy định tại Quy tắc, Điều khoản sản phẩm và chương trình AIA Vitality.

Qua đó, mức bảo vệ có thể được củng cố song song với hành trình tài chính của khách hàng, góp phần hỗ trợ khách hàng chủ động chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn trước những rủi ro không lường trước.

Đầu tư linh hoạt, bền bỉ theo thời gian

Là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, AIA - Vững Tinh Hoa đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội đầu tư thông qua hệ thống các quỹ liên kết đơn vị với mức độ rủi ro khác nhau, gồm Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Cân Bằng và Quỹ Thận Trọng. Khách hàng có thể lựa chọn và chủ động điều chỉnh việc phân bổ quỹ theo mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và khẩu vị rủi ro trong từng giai đoạn.

Kết quả đầu tư của sản phẩm phụ thuộc vào kết quả hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị do khách hàng lựa chọn. Giá trị tài khoản có thể tăng hoặc giảm; khách hàng được hưởng kết quả đầu tư và đồng thời chịu các rủi ro đầu tư, các khoản phí và khấu trừ áp dụng theo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

Bên cạnh cơ hội đầu tư, AIA - Vững Tinh Hoa còn giúp khách hàng duy trì kế hoạch tài chính dài hạn thông qua Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí dành cho những hợp đồng đáp ứng đầy đủ điều kiện của sản phẩm.

Hình ảnh của AIA Vững Tinh Hoa trên một số tuyến xe buýt tại TP.HCM

Theo đó, nếu Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quy tắc, Điều khoản sản phẩm, tại Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, khách hàng có thể nhận khoản thưởng tương đương 4% giá trị trung bình của Giá trị tài khoản cơ bản trong 10 năm hợp đồng đầu tiên; và tại Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 20, khách hàng có thể nhận khoản thưởng tương đương 12% giá trị trung bình của Giá trị tài khoản cơ bản trong 20 năm hợp đồng đầu tiên.

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, ông Nguyễn Quang Duy, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Phát triển Kinh doanh kênh Đối tác AIA Việt Nam, cho biết: "Nhiều khách hàng đã chủ động chuẩn bị bảo hiểm từ sớm, nhưng theo thời gian, nhu cầu tài chính của họ không ngừng thay đổi. Khi trách nhiệm lớn hơn, tài sản nhiều hơn và những mục tiêu dài hạn dần trở nên rõ ràng, điều cần được bảo vệ cũng thay đổi theo.

AIA - Vững Tinh Hoa được phát triển để khách hàng có thể bắt đầu với một kế hoạch phù hợp hôm nay, đồng thời để giá trị bảo vệ có khả năng gia tăng cùng với những thay đổi về nhu cầu. Đó cũng là cách chúng tôi hướng tới việc đồng hành cùng khách hàng không chỉ trong việc bảo vệ trước rủi ro, mà còn trong hành trình gìn giữ những thành quả đã tạo dựng và chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn."

Việc giới thiệu AIA - Vững Tinh Hoa là bước tiếp theo trong hành trình AIA Việt Nam xây dựng các giải pháp đáp ứng những nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng, kết nối giữa bảo vệ, sức khỏe, đầu tư và hoạch định tài chính dài hạn.

(Nguồn: AIA Việt Nam)