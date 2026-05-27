Powelldd là thương hiệu xe điện thuộc Tập đoàn Công nghệ AIMA. Thành lập từ năm 1999, Tập đoàn Công nghệ AIMA hiện sở hữu 11 nhà máy sản xuất lớn, trong đó có cơ sở tại Việt Nam và Indonesia. Việc đầu tư tại Việt Nam cho thấy thị trường trong nước đang được xem là một trong những điểm tăng trưởng quan trọng của hãng này ở Đông Nam Á.

Nhà máy xe điện Powelldd tại KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh

Khác những màn ra mắt thiên về “trình diễn công nghệ” trước đây, lần ra mắt này Powelldd chọn cách tiếp cận khá thực dụng: chia rõ từng mẫu xe theo nhu cầu người dùng. Dải sản phẩm mới trải từ xe thời trang phong cách Retro đến dòng phổ thông tối ưu doanh số.

Nổi bật nhất trong sự kiện là mẫu Dimoon - dòng xe máy điện được hãng định vị ở phân khúc cao cấp. Xe có hai phiên bản dùng ắc quy và pin lithium, đi kèm thiết kế Retro phong cách Châu Âu với không gian ngồi rộng, yên dài và trải nghiệm lái hướng đến sự êm ái. So với mặt bằng chung của thị trường xe máy điện hiện nay, Dimoon tạo cảm giác được đầu tư nhiều hơn vào yếu tố hoàn thiện và nhận diện thiết kế.

Xe điện Powelldd Dimoon

Đại diện hãng nhấn mạnh, điểm đáng chú ý trên Dimoon không chỉ ở thông số động cơ 1.000W hay quãng đường 70 km, mà ở “Hệ điều hành thông minh iMA AI”. Theo giới thiệu từ hãng, nền tảng này tích hợp các tính năng như mở khóa qua ứng dụng, nhận diện chủ xe, chống trộm tự động, kiểm soát an toàn và các chế độ hỗ trợ vận hành như chống trượt, hỗ trợ xuống dốc hay thu hồi năng lượng. Đây là hướng đi khá giống xu hướng “Smart Mobility” mà nhiều hãng xe điện quốc tế đang theo đuổi.

Ở nhóm xe hướng đến người trẻ, Powelldd giới thiệu mẫu Dina với phong cách Retro mềm mại, phối màu thời trang và kích thước nhỏ gọn hơn Dimoon. Xe dùng động cơ 800W, tốc độ tối đa khoảng 40 km/h, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị ngắn. Dina được định vị rõ ràng cho nhóm khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là nữ giới hoặc học sinh - sinh viên.

Xe điện Powelldd Dina



Trong khi đó, DanDan là mẫu xe có thiết kế tối giản và thực dụng hơn. Xe sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, có giỏ trước, chiều cao yên thấp và phong cách cổ điển dễ tiếp cận. Đây được xem là dòng xe nhắm trực tiếp đến nhóm người dùng phổ thông - phân khúc vốn đang có sức tiêu thụ lớn nhất tại Việt Nam.

Xe điện Powelldd DanDan

Nếu Dimoon là mẫu xe “định hình hình ảnh”, thì EIKO mới là quân bài doanh số đáng chú ý của PPowelldd. Mẫu xe này có giá đề xuất rất dễ tiếp cận với người tiêu dùng, sử dụng động cơ 600W và tập trung vào tính kinh tế. Với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và mức giá thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện hiện nay, EIKO cho thấy chiến lược của hãng muốn phủ rộng thị trường đại chúng.

Xe điện Powelldd EIKO

Các mẫu xe mới của Powelldd cho thấy khá rõ xu hướng thiết kế xe điện hiện đại: ngoại hình bắt mắt, tích hợp công nghệ thông minh và tối ưu trải nghiệm đô thị. Hãng xe đã cố gắng tạo khác biệt bằng việc nhấn mạnh phong cách châu Âu và trải nghiệm thời trang - điều vốn đang được người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam quan tâm.

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, sự hiện diện của thương hiệu Powelldd được đánh giá là sẽ mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Với dải sản phẩm trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, người dùng Việt sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các mẫu xe điện đa dạng hơn về thiết kế, công nghệ và mức giá, góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh trong thời gian tới.

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Powelldd)