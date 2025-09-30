Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới trong việc ứng dụng công nghệ 3D tiên tiến vào đào tạo và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Hợp tác chiến lược nâng tầm y học Việt Nam

Theo thỏa thuận, Stratasys sẽ phối hợp cùng Vinmec và VinUni triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao tại Đức và Ấn Độ cho đội ngũ bác sĩ, kỹ sư y sinh, nhằm đảm bảo sản phẩm in 3D đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, ba bên sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị, mô hình mô phỏng y khoa in 3D phục vụ giảng dạy, đào tạo bác sĩ nội trú và nghiên cứu khoa học.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có GS.TS.BS. Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, GS. Michelle Hermiston - Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe, Đại học VinUni, cùng ông Rajiv Bajaj - Giám đốc Điều hành Stratasys khu vực Ấn Độ, Đông Nam Á và Úc - New Zealand.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS.BS. Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế VinMec - chia sẻ: "Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ in 3D vào đào tạo và điều trị tại Việt Nam. Sự hợp tác với Stratasys sẽ giúp Vinmec nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe hiện đại, chính xác và an toàn hơn cho cộng đồng".

Giáo sư Michelle Hermiston - Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học VinUni - nhấn mạnh: "Sự kiện ký kết này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đào tạo thế hệ bác sĩ và nhà nghiên cứu y khoa Việt Nam tiếp cận công nghệ 3D tiên tiến nhất trên thế giới".

Ông Rajiv Bajaj - Giám đốc Điều hành Stratasys khu vực Ấn Độ, Đông Nam Á và Úc - New Zealand - khẳng định: "Việc thành lập Trung tâm Mô phỏng Ứng dụng Công nghệ In 3D tại VinUni là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết lâu dài của Stratasys trong việc thúc đẩy đổi mới giáo dục và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam".

Vai trò của AIT trong hành trình đồng hành cùng Stratasys

Đồng hành cùng Stratasys trong sự kiện lần này là AIT - đơn vị tiên phong đưa các giải pháp in 3D tiên tiến vào lĩnh vực y tế và giáo dục tại Việt Nam. Với vai trò cầu nối công nghệ, AIT đã và đang chung tay cùng Stratasys thúc đẩy ứng dụng in 3D vào đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe.

Ông Bùi Lê Hùng - Giám đốc AIT - cho biết: "AIT tự hào được đồng hành cùng Stratasys trong cột mốc quan trọng này. Chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến những giải pháp in 3D hàng đầu, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu - giáo dục - y tế hiện đại tại Việt Nam".

Bước khởi đầu cho kỷ nguyên mới

Sự kiện không chỉ mở ra kỷ nguyên ứng dụng công nghệ in 3D trong y học Việt Nam mà còn khẳng định Vinmec và VinUni là những đơn vị tiên phong trong đổi mới. Stratasys cam kết đồng hành lâu dài và AIT giữ vai trò đối tác chiến lược quan trọng.

Đây sẽ là nền tảng để đào tạo đội ngũ bác sĩ, kỹ sư thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các ứng dụng y học hiện đại, đưa y tế Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế.

Kỷ nguyên in 3D đã chính thức bắt đầu tại Việt Nam. Trong hành trình này, AIT cùng Stratasys là những người tiên phong đưa y học nước nhà tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế.

(Theo VTV)