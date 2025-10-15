AI Contest 2025:

AIWS Film Park. Ảnh: Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF)

Khi AI gặp điện ảnh - cuộc “hôn phối” của công nghệ và cảm xúc

Trong thế giới hiện đại, công nghệ đang len lỏi vào từng khía cạnh sáng tạo. Nếu trước đây, trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ hiện diện trong phòng thí nghiệm, trên bàn nghiên cứu hay trong các ứng dụng tự động hóa, thì nay AI đã tiến thẳng lên sân khấu nghệ thuật - nơi cảm xúc, trí tưởng tượng và thẩm mỹ ngự trị.

Đó cũng là tinh thần của AIWS Film Park, chủ đề thứ ba trong mùa thi AI Contest 2025. Ban tổ chức kỳ vọng chủ đề này sẽ mở ra một “công viên sáng tạo” - nơi AI không còn là cỗ máy vô tri, mà trở thành cộng sự sáng tạo, cùng con người viết nên những thước phim truyền cảm hứng, phản ánh xã hội và gợi mở tương lai.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VDFA) phát biểu tại hội nghị AIWS Film Park. Ảnh: BGF

Điện ảnh của tương lai: nơi AI không chỉ làm kỹ xảo

Điểm thú vị của AIWS Film Park là tính mở rộng: thí sinh có thể ứng dụng AI ở bất kỳ công đoạn nào trong quá trình làm phim - từ khâu viết kịch bản, dựng phim, xử lý âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, hậu kỳ, cho đến việc sáng tạo cách kể chuyện mới bằng dữ liệu và ngôn ngữ hình ảnh.

AI có thể trở thành “đồng đạo diễn” trong việc gợi ý khung cảnh, phân tích cảm xúc nhân vật, hoặc đề xuất nhịp dựng hợp lý. AI cũng có thể là “người biên kịch ảo”, hỗ trợ thí sinh lên ý tưởng kịch bản từ một chủ đề xã hội, hoặc “người thiết kế âm thanh” tạo hiệu ứng 3D, phối khí, nhạc nền theo cảm xúc.

AIWS Film Park không khuyến khích sự thay thế con người, mà tôn vinh sự hợp tác giữa trí tuệ nhân tạo và trí tưởng tượng. Giống như cách một đạo diễn tài hoa dùng máy quay để kể chuyện, người làm phim hôm nay có thể dùng AI như một cây cọ mới - nhưng trái tim của tác phẩm vẫn là cảm xúc con người.

Nơi nghệ thuật kể chuyện gặp trách nhiệm xã hội

Khác với những sân chơi làm phim thuần túy, AIWS Film Park hướng đến phim ngắn truyền cảm hứng, phản ánh các giá trị nhân văn, xã hội và tinh thần thời đại mới. Mỗi bộ phim không chỉ được đánh giá ở kỹ thuật hay hình ảnh, mà còn ở nội dung, ý tưởng và thông điệp - những gì chạm đến trái tim khán giả.

Thí sinh có thể khai thác những câu chuyện gần gũi: một người già tìm lại ký ức qua công cụ AI, một giáo viên dùng trí tuệ nhân tạo để nối lại niềm tin học trò, hay một nhạc sĩ trẻ sáng tác bản nhạc với sự trợ giúp của AI để nói về hòa bình và tình người.

“AI không làm mất đi nghệ thuật, mà giúp nghệ thuật bay xa hơn”

Theo các chuyên gia từ hội đồng cố vấn nghệ thuật của AI Contest 2025: “AIWS Film Park không phải là nơi AI tranh vai trò với nghệ sĩ, mà là nơi công nghệ giúp nghệ thuật bay xa hơn. Khi AI hiểu được cảm xúc và con người hiểu được công nghệ, đó chính là khoảnh khắc sáng tạo thăng hoa nhất.” Lời chia sẻ này cũng chính là tinh thần xuyên suốt của chủ đề: AIWS Film Park không làm thay người sáng tạo - nó khơi dậy sáng tạo.

Hội nghị về AIWS Film Park. Ảnh: BGF

Với một chủ đề giàu cảm xúc như AIWS Film Park, thí sinh có thể triển khai vô vàn hướng sáng tạo khác nhau. Đó có thể là những phim ngắn tương tác, nơi khán giả được lựa chọn hướng đi cho nhân vật và AI tự điều chỉnh cốt truyện theo cảm xúc người xem. Cũng có thể là phim hoạt hình ứng dụng AI để tạo hiệu ứng chuyển động, mô phỏng cảm xúc nhân vật hay tái dựng bối cảnh văn hóa Việt Nam bằng công nghệ hiện đại.

Một số thí sinh có thể thử sức với dự án phim - âm nhạc AI, nơi âm thanh, hình ảnh và lời kể hòa quyện để tái hiện những giá trị nhân văn trong đời sống đương đại. Thậm chí, AI còn có thể trở thành trợ lý hậu kỳ sáng tạo, giúp khôi phục, chỉnh màu, lồng tiếng, biến những thước phim nghiệp dư trở nên chuyên nghiệp hơn và mở rộng cơ hội sáng tạo cho cả những người chưa từng cầm máy quay.

Những hướng đi này cho thấy AIWS Film Park không đặt ra rào cản kỹ thuật, mà mở cánh cửa sáng tạo rộng nhất có thể. Dù bạn là đạo diễn, biên kịch, nhạc sĩ, họa sĩ hay lập trình viên, bạn đều có thể tìm thấy mình trong “công viên điện ảnh AI” - nơi mọi ý tưởng đều có cơ hội tỏa sáng.

Cánh cửa mở ra cho những người kể chuyện của tương lai

Điện ảnh luôn là nghệ thuật của thời đại - và trí tuệ nhân tạo chính là công cụ phản chiếu tinh thần thời đại hôm nay. Khi con người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa AI và cảm xúc, giữa sáng tạo và tự động hóa, giữa nghệ thuật và trách nhiệm xã hội - những bộ phim ra đời từ AIWS Film Park có thể chính là câu trả lời.

Mỗi thước phim là một tiếng nói, một góc nhìn, một thông điệp. Và khi công nghệ được đặt trong tay người trẻ đầy nhân văn, nó có thể trở thành ngọn đèn soi sáng hiện thực và khơi gợi hy vọng.

Hội nghị về AIWS Film Park. Ảnh: BGF

AI Contest 2025 không chỉ là sân chơi của các lập trình viên, mà còn là bệ phóng cho những người kể chuyện thời đại số. Chủ đề AIWS Film Park là lời mời gọi đến những người yêu điện ảnh, nghệ thuật và công nghệ - hãy để AI trở thành người bạn đồng hành trên hành trình sáng tạo.

(Nguồn: VLAB Innovation)