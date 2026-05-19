Điểm nổi bật trong hướng tiếp cận của BS. Cao Nguyên là không xem trẻ hóa da như một can thiệp đơn lẻ. Mỗi khách hàng được đánh giá toàn diện về cấu trúc da, mức độ lão hóa, độ đàn hồi mô, sắc tố, nếp nhăn và tình trạng chùng nhão trước khi xây dựng phác đồ cá nhân hóa. Mục tiêu không chỉ cải thiện bề mặt da mà còn hướng đến sự hài hòa tổng thể của gương mặt.

Từ nền tảng chuyên môn đến tư duy điều trị đa tầng

Với gần 15 năm kinh nghiệm, BS. Lê Thị Cao Nguyên lựa chọn phát triển AKINA theo hướng lấy chuyên môn y khoa làm nền tảng thay vì chạy theo các xu hướng làm đẹp ngắn hạn.

BS. Cao Nguyên báo cáo khoa học tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh NVCC

Theo BS. Cao Nguyên, lão hóa da là quá trình diễn ra đồng thời ở nhiều tầng cấu trúc như thượng bì, trung bì, mô liên kết, mô mỡ và hệ thống nâng đỡ dưới da. Vì vậy, một phác đồ trẻ hóa hiệu quả cần kết hợp nhiều phương pháp nhằm tác động đồng thời lên chất lượng da, độ săn chắc và cấu trúc nâng đỡ khuôn mặt.

Từ quan điểm này, các liệu trình tại AKINA được xây dựng theo hướng phối hợp đa phương thức, trong đó tiêm tăng sinh sinh học đóng vai trò nền tảng và được kết hợp cùng laser, sóng siêu âm hội tụ hay sóng cao tần tùy theo tình trạng từng làn da.

Hướng đến khả năng tự tái tạo của làn da

Theo BS. Lê Thị Cao Nguyên, trong các phác đồ trẻ hóa hiện nay, tiêm tăng sinh sinh học được xem là giải pháp hỗ trợ khả năng tự tái tạo của làn da. Tại AKINA, các hoạt chất như CaHA, PDLLA, PLLA, PCL hay PDRN/PN được cân nhắc tùy theo độ tuổi, mức độ lão hóa và mục tiêu điều trị.

Bác sĩ Cao Nguyên thực hiện trẻ hóa với chất tăng sinh. Ảnh NVCC

Khác với filler truyền thống chủ yếu giúp bù thể tích tức thời, các hoạt chất tăng sinh sinh học hướng đến việc kích thích nguyên bào sợi, thúc đẩy sản sinh collagen và cải thiện chất lượng nền da theo thời gian. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chỉ định, kỹ thuật tiêm, liều lượng, vị trí tiêm cũng như khả năng đáp ứng của từng cơ địa.

Theo BS. Cao Nguyên, đây là kỹ thuật cần được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn về cấu trúc da và giải phẫu mô mềm. Việc cá nhân hóa phác đồ và theo dõi dài hạn đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả và tính an toàn trong quá trình điều trị.

Phác đồ kết hợp: Khi tiêm tăng sinh và công nghệ cao hoạt động cộng hưởng

Một trong những điểm khác biệt trong hướng điều trị của BS. Cao Nguyên là xây dựng phác đồ trẻ hóa tổng thể thay vì sử dụng đơn lẻ từng công nghệ.

Với nhóm khách hàng cần cải thiện bề mặt da, lỗ chân lông, sẹo rỗ hoặc sắc tố, các công nghệ laser như Pico Discovery fractional có thể được ứng dụng nhằm tạo vi tổn thương có kiểm soát, kích thích quá trình tái tạo mô. Sau đó, hoạt chất tăng sinh sinh học được phối hợp để hỗ trợ phục hồi và tái cấu trúc nền da.

BS. Cao Nguyên ứng dụng công nghệ Pico Discovery điều trị khách hàng. ẢNH NVCC

Ở nhóm khách hàng có biểu hiện chùng nhão hoặc giảm đàn hồi, các công nghệ nâng cơ như Ultraformer MPT, Volnewmer, Jovena hay CFU được cân nhắc nhằm tác động lên tầng mô sâu hơn, hỗ trợ săn chắc và cải thiện đường nét khuôn mặt.

Theo BS. Cao Nguyên, việc phối hợp giữa công nghệ và hoạt chất sinh học cần được tính toán theo từng giai đoạn để tạo nên “chu trình trẻ hóa khép kín”, trong đó công nghệ đóng vai trò kích hoạt tái tạo mô còn hoạt chất tăng sinh hỗ trợ phục hồi nền da từ bên trong.

Filler, botulinum toxin và kỹ thuật bổ trợ trong chiến lược tổng thể

Bên cạnh tiêm tăng sinh sinh học, filler và botulinum toxin vẫn là những kỹ thuật được ứng dụng trong một số trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, theo định hướng tại AKINA, các phương pháp này không nhằm thay đổi gương mặt quá mức mà tập trung bảo tồn nét riêng và tạo sự cân đối tự nhiên.

Với filler, mục tiêu là phục hồi thể tích thiếu hụt hoặc cải thiện tỷ lệ khuôn mặt một cách hài hòa. Trong khi đó, botulinum toxin được sử dụng nhằm hỗ trợ làm mềm nếp nhăn động và điều chỉnh hoạt động cơ quá mức mà vẫn duy trì biểu cảm tự nhiên.

Theo thông tin từ AKINA, yếu tố an toàn và nguồn gốc sản phẩm luôn được ưu tiên trong toàn bộ quy trình tư vấn và điều trị.

BS. Cao Nguyên thiết kế phác đồ cá nhân hóa cho từng khách hàng. Ảnh NVCC

Hiện nay, ThS.BS Lê Thị Cao Nguyên trực tiếp điều hành hệ thống AKINA. Phòng khám định hướng phát triển dựa trên ba yếu tố: chuyên môn da liễu, công nghệ được chọn lọc và phác đồ cá nhân hóa.

Theo đó, mỗi khách hàng khi đến AKINA đều được phân tích tổng thể về tình trạng da và nhu cầu thẩm mỹ trước khi xây dựng lộ trình phù hợp. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định chăm sóc phục hồi, điều trị bệnh lý da, trẻ hóa bằng công nghệ hoặc phối hợp đa phương pháp theo từng giai đoạn.

Định hướng cá nhân hóa giúp khách hàng hiểu rõ giới hạn của từng phương pháp, đồng thời tránh tâm lý chạy theo các xu hướng làm đẹp thiếu chọn lọc. Đây cũng là yếu tố giúp AKINA xây dựng nhóm khách hàng ổn định tại miền Trung cũng như thu hút nhiều khách hàng từ các địa phương khác và kiều bào về thăm khám.

