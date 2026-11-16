Được định hình như một “điểm đến trong lòng điểm đến”, Alora Nha Trang quy tụ không gian lưu trú, nghỉ dưỡng cùng hệ thống tiện ích đa dạng trong một tòa tháp.

Là mảnh ghép Nightlife Landmark của quần thể Libera Nha Trang, Alora được phát triển theo định hướng tổ chức tiện ích theo phương thẳng đứng, tạo sự tiếp nối giữa nhịp vui chơi tại khối đế và những cuộc hẹn trên tầng cao.

Đáng chú ý, tổ hợp có sự tham gia của những đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm. Sunset Hospitality Group phụ trách lĩnh vực nhà hàng, giải trí và dịch vụ về đêm; The Ascott Limited tham gia tư vấn và quản lý vận hành một phần tòa tháp dưới thương hiệu lyf. Sự đồng hành này góp phần hoàn thiện chất lượng và mô hình lưu trú kết hợp giải trí tại Alora Nha Trang.

Tổ hợp ẩm thực và giải trí - Khởi nguồn nhịp sống sôi động

“Điểm chạm” đầu tiên trong hành trình khám phá Alora Nha Trang là khu vực khối đế - nơi kết nối nhịp sống của quần thể Libera với các tiện ích bên trong tòa tháp.

Được quy hoạch như một trung tâm giao lưu và thư giãn, nơi đây quy tụ hệ thống nhà hàng, lounge cùng nhiều dịch vụ dành cho du khách. Hương vị, âm thanh và những cuộc hội ngộ đan xen, mở đầu cho chuỗi vui chơi tại Alora.

Liền kề là khu vực Gaming và Bowling trong nhà rộng khoảng 1.000m², tích hợp cùng các quầy ăn uống. Không gian được thiết kế theo hướng tương tác, kết hợp bowling với âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng LED và những mảng tường trang trí Neon Painting đầy cảm hứng. Sự kết hợp này mang đến lựa chọn vui chơi đa dạng cho nhóm bạn, gia đình và khách lưu trú.

Khối đế Alora Nha Trang quy tụ các nhà hàng, khu vui chơi và điểm hẹn giao lưu trong cùng một tổ hợp. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh các hoạt động trong nhà, Outdoor Gaming Capital Zone bổ sung lựa chọn vui chơi ngoài trời. Cùng với đó, các chương trình biểu diễn ban nhạc sống, vẽ tranh Neon và DJ kết hợp hiệu ứng ánh sáng LED tạo nên không khí sôi nổi, thu hút nhiều nhóm khách với sở thích khác nhau.

Chuỗi trải nghiệm trên tầng cao

Từ nguồn năng lượng sôi động tại khối đế, chuỗi tiện ích của Alora Nha Trang tiếp tục mở ra. Càng lên cao, không khí càng trở nên cuốn hút với những màu sắc khác nhau.

Sau hoàng hôn, Pool Party mở ra không khí vui chơi phóng khoáng bên mặt nước, nơi âm nhạc và những cuộc gặp gỡ tạo nên nhịp điệu sôi động. Khi cuộc vui chuyển sang một sắc thái khác, Terrace Beer Club trở thành điểm hẹn cho những cuộc trò chuyện, thưởng thức đồ uống và hòa mình vào âm nhạc.

Đỉnh cao của giải trí về đêm tại Alora Nha Trang là Rooftop Bar, tọa lạc tại khu vực cao nhất của tòa tháp. Vượt ra khỏi hình dung về một quầy bar thông thường, nơi đây được định hình như điểm hẹn nightlife dành cho những ai yêu thích không khí sôi động và phóng khoáng. Đây là nơi du khách có thể tạm gác lại nhịp sống thường nhật, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt và tận hưởng một đêm nghỉ dưỡng theo cách riêng.

Từ Rooftop Bar, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt quần thể Libera Nha Trang cùng Vịnh Ngọc bừng sáng khi đêm xuống. Ảnh phối cảnh

Từ khối đế đến tầng mái, hệ thống dịch vụ được tổ chức thành chuỗi liên kết thay vì những điểm dừng đơn lẻ. Mỗi khu vực đảm nhiệm một vai trò riêng, làm phong phú lựa chọn của du khách, từ vui chơi sôi nổi đến những cuộc hẹn thư thái khi thành phố lên đèn.

Nghỉ dưỡng riêng tư, kết nối hệ tiện ích Libera Nha Trang

Bên cạnh nhịp vui chơi sôi động, Alora vẫn dành sự chú trọng cho không gian nghỉ ngơi của khách lưu trú. Ngôn ngữ kiến trúc Waverly với những đường cong gợi nhịp sóng, hệ cửa kính mở rộng cùng lợi thế hơn 90% căn hộ hướng biển hoặc có tầm nhìn mở giúp đưa ánh sáng tự nhiên và cảnh quan bên ngoài vào không gian lưu trú. Căn hộ không chỉ là nơi nghỉ chân sau những cuộc vui, mà còn là khoảng riêng để du khách thư giãn, nghỉ ngơi bên gia đình hoặc tận hưởng những phút giây tĩnh tại.

Căn hộ không chỉ là nơi nghỉ chân sau những cuộc vui, mà còn là khoảng riêng để du khách thư giãn, nghỉ ngơi bên gia đình hoặc tận hưởng những phút giây tĩnh tại. Ảnh phối cảnh

Tọa lạc trong quần thể Libera Nha Trang rộng 44 ha tại Bãi Tiên, Alora sở hữu địa thế “lưng tựa núi Cô Tiên, mặt hướng Vịnh Ngọc”. Từ đây, du khách có thể tiếp cận hệ sinh thái trong quần thể như Nhà hát Đó, Quảng trường Trống Đồng, hệ thống nhà hàng, tuyến phố thương mại và Beach Club. Cùng với khoảng 2 km đường bờ biển và ba bãi tắm riêng, Libera mở rộng lựa chọn nghỉ ngơi, tham quan và tham gia các chương trình văn hóa, giải trí.

Sự kết hợp giữa không gian lưu trú riêng tư và hệ tiện ích phong phú giúp du khách linh hoạt lựa chọn nhịp nghỉ dưỡng: thư thái trong căn hộ hoặc bước ra ngoài để khám phá các điểm đến trong quần thể. Từ những khoảng nghỉ yên tĩnh đến các cuộc hẹn ẩm thực, vui chơi về đêm, Alora Nha Trang góp thêm một sắc thái riêng vào bức tranh điểm đến Libera bên Vịnh Ngọc.

(Nguồn: KDI Group)