Niềng răng là một phương pháp chỉnh nha phổ biến, được nhiều người lựa chọn để cải thiện tình trạng răng lệch lạc, đưa răng về vị trí chuẩn, mang lại nụ cười tự tin và hàm răng đều đẹp.

Theo BS. Nguyễn Tâm Hiền - Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist, quá trình niềng răng sử dụng các khí cụ chuyên dụng như mắc cài, dây cung và dây thun để tạo lực kéo, giúp răng di chuyển về vị trí mong muốn. Tuy nhiên, một số người gặp phải tình trạng hóp má hoặc hóp thái dương, khiến gương mặt gầy guộc như “yên xe đạp”. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người lo lắng, mất tự tin.

4 nguyên nhân gây hóp má trong quá trình niềng răng

Theo BS. Nguyễn Tâm Hiền, có bốn nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hóp má.

Thứ nhất, chế độ dinh dưỡng: Khi mới gắn mắc cài, người niềng răng thường cảm thấy vướng víu, đau hoặc xước niêm mạc má, dẫn đến việc ngại ăn uống, hoặc chỉ ăn thức ăn như cháo trắng, sữa tươi... Điều này có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng, khiến cơ thể sụt cân, làm tiêu mỡ và cơ ở vùng má, dẫn đến hiện tượng hóp má.

Thứ hai, thay đổi thói quen ăn nhai: Nhiều người có xu hướng ăn thức ăn mềm hơn, ít nhai hơn, hoặc ăn không đều hai bên khi niềng răng. Điều này có thể làm giảm hoạt động của cơ nhai, khiến cơ má bị nhão, không còn săn chắc, và gây ra hóp má.

Thứ ba, căng thẳng và lo âu: Một số người cảm thấy căng thẳng hoặc stress khi bắt đầu niềng răng do thay đổi thói quen sinh hoạt hoặc lo lắng về ngoại hình. Dù không phổ biến, tình trạng này có thể khiến khuôn mặt trông mệt mỏi, làm nổi bật vẻ hóp má.

Thứ tư, kỹ thuật chỉnh nha không phù hợp: BS. Nguyễn Tâm Hiền cho rằng việc lựa chọn cơ sở nha khoa thiếu uy tín hoặc bác sĩ không có đủ kinh nghiệm có thể dẫn đến các vấn đề trong quá trình niềng răng.

Lấy ví dụ, BS. Hiền dẫn chứng việc chỉ định nhổ răng không chính xác hoặc cung răng không được điều chỉnh hài hòa, môi và má sẽ không được nâng đỡ đầy đủ, gây hóp má kéo dài. Ngoài ra, thao tác chỉnh nha không nhẹ nhàng hoặc lực kéo không được điều chỉnh đúng mức có thể ảnh hưởng đến chân răng và khả năng ăn nhai, làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Khắc phục hóp má

Để hạn chế và khắc phục tình trạng hóp má khi niềng răng, BS. Hiền cho rằng người niềng rằng cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, cố gắng ăn nhai đều hai bên hàm, nhai kỹ và thường xuyên để cơ hàm được hoạt động, tránh teo cơ.

Trong giai đoạn đầu khi chưa quen với mắc cài, bạn có thể ưu tiên các món ăn mềm, dễ nhai như cháo, súp, hoặc thực phẩm xay nhuyễn. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tránh sụt cân sẽ giúp gương mặt trông đầy đặn hơn. Đặc biệt, những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp.

Người niềng răng nên ăn nhai đều hai bên hàm, nhai kỹ và thường xuyên để cơ hàm được hoạt động, tránh teo cơ, hóp má và thái dương hàm.

Khi xuất hiện tình trạng hóp má, bạn nên trao đổi với bác sĩ chỉnh nha. Nếu nguyên nhân do gặp khó khăn trong ăn nhai, bác sĩ để được tư vấn và điều chỉnh kịp thời. Bác sĩ có thể kiểm tra lực kéo của mắc cài, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến cấu trúc hàm và khả năng nhai.

Cuối cùng, BS. Hiền cho rằng chìa khóa để đạt được kết quả niềng răng thành công và hạn chế các vấn đề như hóp má nằm ở việc lựa chọn cơ sở nha khoa đáng tin cậy. Một bác sĩ có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm lâm sàng sẽ đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp, đánh giá chính xác tình trạng răng miệng và thực hiện các thao tác chỉnh nha nhẹ nhàng, đảm bảo cung răng hài hòa, nâng đỡ tốt cho môi và má.

BS. Nguyễn Tâm Hiền nhấn mạnh rằng, hóp má khi niềng răng là một vấn đề có thể xảy ra nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh và khắc phục nếu người niềng răng chú ý đến chế độ ăn uống, duy trì lối sống tích cực và hợp tác chặt chẽ với bác sĩ.

Thanh Hoa