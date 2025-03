Ngày 31/3, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định xử phạt hành chính đối với Đ.H.P. (SN 2006, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Đ.H.P bị xử phạt 62,5 triệu đồng và tỉnh Nghệ An yêu cầu thanh niên này phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Thanh niên đến nhận quyết định nhập ngũ nhưng lại đi du học nước ngoài. Ảnh: L.T

Lãnh đạo xã Hưng Yên Nam cho hay, đợt gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Đ.H.P đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi nhập ngũ của địa phương. Thanh niên Đ.H.P vui vẻ đến nhận quân tư trang và quyết định gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, trước ngày giao nhận quân, thanh niên này đã xuất cảnh ra nước ngoài du học.

"Đến ngày giao nhận quân, Đ.H.P không có mặt tại địa điểm giao nhận quân theo quy định. Xác minh từ gia đình, chúng tôi mới biết thanh niên này đã xuất cảnh ra nước ngoài theo diện tự túc vào ngày 12/2, trước lễ giao nhận quân 2 ngày", đại diện lãnh đạo UBND xã Hưng Yên Nam thông tin.