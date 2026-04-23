Trong lúc giá vàng toàn cầu nhảy múa dữ dội, giữa bối cảnh lạm phát dai dẳng, biến động tiền tệ và địa chính trị bất định, một cuộc chuyển dịch chiến lược đang diễn ra tại Singapore. Chính quyền đảo quốc sư tử cùng các định chế tài chính lớn đang xây dựng trung tâm giao dịch vàng hàng đầu châu Á.

Không chỉ là ‘trung tâm vàng’

Trước khi lên tiếng chính thức vào tháng 3/2026, Singapore đã âm thầm tích lũy vàng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thị trường.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dự trữ vàng chính thức của Singapore là khoảng 193,56 tấn tính đến cuối quý IV/2025, từng đạt kỷ lục 236,6 tấn vào đầu năm 2024.

Con số này không hề nhỏ đối với một quốc gia chỉ rộng khoảng 728km2 và dân số khoảng 5,6 triệu người. Nó phản ánh một chiến lược tích trữ thận trọng và dài hạn, đặt Singapore vào nhóm các quốc gia có dự trữ vàng đáng kể tại châu Á, thậm chí lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Singapore âm thầm trở thành trung tâm giao dịch vàng châu Á, với hạ tầng tài chính và kho bãi đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: Business Times

Không chỉ có dự trữ quốc gia, nhu cầu đầu tư vàng tại Singapore cũng tăng mạnh: năm 2025, nhu cầu vàng ở Singapore lên tới khoảng 9,6 tấn, tăng 48% so với năm trước, mức cao nhất trong lịch sử báo cáo của nước này, theo Business Times.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này không chỉ là giao dịch vàng mà là xây dựng hệ sinh thái vàng toàn diện, từ tài chính, lưu trữ, thanh toán đến logistics, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Hiệp hội Thị trường Vàng Thỏi Singapore (SBMA) đang xây dựng Singapore trở thành trung tâm vàng toàn diện của châu Á.

Chiến lược này bao gồm phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến vàng, thiết lập hệ thống thanh toán - bù trừ đáng tin cậy, nâng tiêu chuẩn lưu trữ và logistics, đồng thời cung cấp dịch vụ lưu trữ cho ngân hàng trung ương và các tổ chức quốc tế, nhằm thu hút dòng vốn lớn từ khắp nơi trên thế giới.

Điều này có nghĩa là Singapore không chỉ muốn “hút” giao dịch vàng như một hàng hóa tài chính, mà còn nhắm tới vai trò đảm bảo giá trị thực cho vàng như một tài sản trú ẩn và dự trữ chiến lược.

Các ông lớn tài chính toàn cầu tham gia

Một trong những điểm làm dậy sóng thị trường là sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn trong ngành tài chính toàn cầu.

Chiến lược vàng toàn diện của Singapore nhằm thu hút dòng vốn và tài sản chiến lược, nâng tầm ảnh hưởng trên thị trường vàng khu vực. Ảnh: Monocle

Nhóm công tác do MAS thành lập từ tháng 1/2026 gồm các “ông lớn” như DBS, ICBC Standard Bank, United Overseas Bank (UOB), JP Morgan Chase, UBS cùng với SGX Group và đặc biệt là Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Sự kết hợp này không chỉ củng cố niềm tin của giới đầu tư mà còn mở ra cơ hội mới cho cả thị trường vàng vật chất lẫn tài chính, giúp Singapore vừa thu hút vốn vừa gia tăng ảnh hưởng trên bản đồ tài sản kim loại quý.

Quốc đảo Đông Nam Á chọn thời điểm này vì bối cảnh tài chính và địa chính trị toàn cầu đang biến động mạnh. Giá vàng vẫn là “hàng rào” bảo vệ nhà đầu tư trước lạm phát, lãi suất tăng và những bất ổn chính trị khiến họ tìm tới các tài sản an toàn.

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư vàng tại châu Á đang tăng đều, đặc biệt từ các quỹ đầu tư, ngân hàng trung ương và những cá nhân giàu có ở các nước như Ấn Độ, Trung Quốc hay Vùng Vịnh.

Singapore cũng sở hữu lợi thế nền tảng vững chắc với hệ thống pháp luật minh bạch, môi trường kinh doanh thân thiện và hạ tầng tài chính hàng đầu khu vực.

Trong khi Hồng Kông (Trung Quốc) và Thượng Hải thắt chặt thị trường vàng, Singapore âm thầm nhắm vị trí trung tâm tài chính đổi mới châu Á.

Quốc đảo này thu hút dòng vốn lớn, tạo việc làm chất lượng cao và mở rộng các sản phẩm tài chính liên quan như ETF hay phái sinh.

Với Singapore, vàng không chỉ là tài sản trú ẩn, mà còn là đòn bẩy mở rộng thị trường tài chính và thu hút vốn quốc tế, biến “cuộc chơi vàng châu Á” thành thương vụ toàn cầu đáng chú ý.

Theo The Star, The Asian Banker