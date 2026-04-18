Giá vàng thế giới hôm nay 18/4/2026

Lúc 22h ngày 17/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.871 USD/ounce, tăng 79 USD trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.897 USD/ounce.

Thị trường hàng hóa toàn cầu phản ứng mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran đã mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho mọi hoạt động vận tải hàng hải, giúp giảm bớt lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Mở cửa đầu phiên tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới tăng vọt. Có thời điểm, giá vàng giao ngay tăng lên mức 4.890 USD/ounce sau khi vượt mốc kháng cự quan trọng 4.800 USD/ounce.

Phát biểu hôm thứ Năm, Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan về triển vọng Mỹ và Iran có thể đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài. Ông cho biết các cuộc đàm phán có thể nối lại ngay trong cuối tuần và nhận định khả năng đạt thỏa thuận là rất khả quan.

Tổng thống Trump cho biết khả năng đạt được thỏa thuận với Iran đang tiến triển tích cực, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel bắt đầu có hiệu lực. Châu Á đang gia tăng nhập khẩu dầu từ Mỹ để thay thế nguồn cung Trung Đông.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo quá trình phục hồi ngành dầu khí có thể mất tới hai năm. Trong khi đó, chính quyền Mỹ cũng kêu gọi ngành dầu mỏ tăng sản lượng nhằm ổn định thị trường.

Giá vàng có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhà đầu tư bắt đầu phản ánh khả năng xung đột Trung Đông đang dần đi đến hồi kết. Lực mua mang tính kỹ thuật từ các nhà giao dịch ngắn hạn tiếp tục xuất hiện.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Phạm Hải

Về nhu cầu thị trường, báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu vàng tại Trung Quốc tăng mạnh trong quý I, với dòng vốn vào các quỹ ETF đạt mức kỷ lục. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cũng gia tăng dự trữ vàng với tốc độ cao hơn trung bình.

Ông Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc của WGC, cho biết dù biến động mạnh, giá vàng vẫn tăng khoảng 7% trong quý I tính theo cả USD và nhân dân tệ, đồng thời ghi nhận tín hiệu phục hồi vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.

Giá dầu WTI tiếp tục chịu áp lực và dao động quanh mức 91,5 USD/thùng. Chỉ số đồng USD suy yếu nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,3%.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/4/2026

Ngày 17/4, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 167,5–171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước, chốt phiên giao dịch ở mức 167–170,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt phiên ở mức 167,5–170,5 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định giá vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy sau những biến động mạnh do yếu tố địa chính trị và dòng tiền toàn cầu. Trong ngắn hạn, kim loại quý này có thể tiếp tục chịu áp lực khi nhu cầu trú ẩn suy yếu và các thị trường tài chính dần ổn định trở lại.

John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định thị trường vàng và bạc hiện có mức biến động cao tương tự các tài sản rủi ro khác, buộc nhà đầu tư phải duy trì tâm lý thận trọng.

Dù các dữ liệu lạm phát có thể tạo lực đẩy cho dòng tiền quay lại kim loại quý, nhưng yếu tố địa chính trị đang chi phối mạnh hơn diễn biến thị trường.

Theo dự báo của ông Weyer, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tuần tới, đặc biệt khi thời hạn ngừng bắn kéo dài hai tuần đang dần kết thúc, khiến thị trường phải đánh giá lại kịch bản gia hạn hay nguy cơ leo thang trở lại.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nhưng nghiêng về xu hướng tăng nhẹ, khi vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.750–4.800 USD/ounce.

Động lực chính đến từ yếu tố địa chính trị còn tiềm ẩn rủi ro, trong khi đồng USD suy yếu và nhu cầu mua kỹ thuật vẫn duy trì. Tuy nhiên, đà tăng có thể bị hạn chế nếu các tín hiệu tích cực về kinh tế Mỹ tiếp tục được củng cố hoặc căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt rõ rệt.

Nếu vượt được vùng kháng cự 4.900–5.000 USD/ounce, giá vàng có khả năng mở rộng đà tăng trong những phiên tiếp theo; ngược lại, thị trường có thể quay lại trạng thái tích lũy trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.