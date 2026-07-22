Bằng sự thầm lặng, tâm huyết cùng nội lực từ hệ sinh thái sản xuất và thi công tự chủ, AMACCAO đang dồn toàn lực hướng tới mục tiêu mang đến cho các chiến sĩ những ngôi nhà đạt chất lượng tương đương nhà ở thương mại trung và cao cấp với mức giá hợp lý.

Chủ đầu tư 2 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại TP.HCM

Vừa qua, tại trụ sở Công an TP.HCM, đại diện các doanh nghiệp trong Hệ sinh thái AMACCAO Group đã nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Rạch Dừa và phường Phước Thắng, TP.HCM. Buổi làm việc do Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Cục H02 - Bộ Công an) chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành TP.HCM và chính quyền địa phương.

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục H02 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo đại diện AMACCAO Group, việc tiếp tục được Bộ Công an và các địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ tại TP.HCM sau các dự án đang tích cực triển khai tại Hà Nội không chỉ là trách nhiệm lớn lao mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực của doanh nghiệp.

Lực lượng Công an nhân dân là những người ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Một mái ấm gia đình ổn định, an toàn và tiện nghi chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến trọn vẹn cho nhiệm vụ.

Đại diện Cục H02, Công an TP.HCM và các Sở, ngành chứng kiến trao quyết định chủ trương đầu tư cho đại diện AMACCAO

Hướng tới mục tiêu: Chất lượng tương đương nhà ở thương mại, giá thành hợp lý

Theo đại diện AMACCAO, trong mảng phát triển nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an, thử thách lớn nhất đối với chủ đầu tư là bài toán: Làm sao để công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng, thẩm mỹ và tiện nghi như nhà ở thương mại trung và cao cấp, nhưng giá thành phải thật sự hợp lý, phù hợp với thu nhập của cán bộ, chiến sĩ.

AMACCAO không chọn cách làm đơn giản là "chỉ đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu", mà thầm lặng, kiên trì đi tìm lời giải. Điều doanh nghiệp hướng tới là một không gian sống trọn vẹn: hiện đại về công năng, chỉn chu về cảnh quan và bền vững trong trải nghiệm sử dụng, nơi từng mét vuông đều được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa hiệu quả, vừa giữ được sự tiện nghi và giá trị lâu dài. Mục tiêu này sẽ được hiện thực hóa bằng ba hướng đi thực chất.

Thứ nhất là tư duy thiết kế hiện đại, học hỏi và chọn lọc từ mô hình quốc tế để nâng cao chất lượng không gian sống. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư của AMACCAO đã trực tiếp khảo sát, nghiên cứu các mô hình nhà ở xã hội tiêu biểu tại Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia... Đồng thời, doanh nghiệp hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế để đưa ra giải pháp quy hoạch tối ưu: không chỉ tập trung vào không gian căn hộ mà còn hướng tới đồng bộ hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, cây xanh, khu thể thao, trung tâm văn hóa và giáo dục. Từ đó, những thiết kế phù hợp sẽ được chọn lọc, điều chỉnh theo điều kiện xây dựng, văn hóa sinh hoạt và mức chi phí phù hợp tại Việt Nam.

Định hướng không gian sống xanh, bền vững và đồng bộ hạ tầng dành cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh phối cảnh

Thứ hai là điểm tựa vững chắc từ hệ sinh thái sản xuất vật liệu và thi công đồng bộ, tự chủ nhằm kiểm soát và đảm bảo chất lượng công trình. Với AMACCAO, giá thành hợp lý không đồng nghĩa với việc đánh đổi chất lượng vật liệu hay độ bền công trình. Cơ sở để AMACCAO quyết tâm theo đuổi mục tiêu đưa chất lượng nhà ở xã hội tương đương nhà ở thương mại trung và cao cấp mà vẫn giữ được giá bán hợp lý chính là nhờ sức mạnh từ hệ sinh thái sản xuất công nghiệp quy mô lớn do doanh nghiệp chủ động sở hữu.

Ở phần kết cấu, các cấu kiện bê tông đúc sẵn như bản thang, dầm, sàn, tường… lắp ghép giúp tối ưu thời gian thi công, kiểm soát chất lượng ngay từ nhà máy và gia tăng độ bền cho công trình. Ở phần cơ điện, hệ thống thiết bị điện và tự động hóa được sản xuất đồng bộ, từ công tắc, ổ cắm, aptomat, ống gen luồn dây, quạt thông gió cho đến các giải pháp điện tử thông minh. Cùng với đó là hệ thống vật liệu hoàn thiện như ống và phụ kiện cấp thoát nước; hệ thống cửa đa dạng từ cửa chống cháy đến cửa nhôm kính; hệ thống vách kính… đều được xuất xưởng trực tiếp từ những nhà máy trong hệ sinh thái AMACCAO.

Bên cạnh đó, việc sở hữu đơn vị thi công xây dựng trực thuộc giúp Hệ sinh thái AMACCAO chủ động điều phối giữa sản xuất và thi công, bảo đảm tiến độ cũng như duy trì tiêu chuẩn chất lượng xuyên suốt, thay vì phụ thuộc vào những đơn vị trung gian.

Thứ ba là tối ưu chi phí trên cơ sở phát huy nội lực và áp dụng các cơ chế của chính sách nhà ở xã hội cho lực lượng công an để mang lại mức giá hợp lý cho người mua. Việc tự chủ chuỗi cung ứng vật liệu chất lượng cao cho đến thi công giúp giảm bớt chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát chi phí xây dựng. Từ đó, AMACCAO nỗ lực kiểm soát giá thành ở mức phù hợp, hướng tới mục tiêu mang đến cho cán bộ, chiến sĩ những căn hộ có chất lượng nhà ở thương mại trung, cao cấp.

Đại diện AMACCAO cam kết tập trung tối đa nguồn lực, triển khai dự án song song nhiều phần việc để đảm bảo chất lượng và tiến độ

Thầm lặng và tận tâm vì những tổ ấm bền vững

Với AMACCAO, việc phát triển nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân sẽ góp sức kiến tạo chất lượng cuộc sống cho cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.

Chính vì vậy, bằng nội lực của một doanh nghiệp sản xuất - thi công xây dựng hàng đầu, cùng tinh thần trách nhiệm cao nhất, AMACCAO mong muốn biến những mục tiêu trên bản vẽ thành các mái ấm thực sự, nơi mỗi người chiến sĩ có thể an tâm gửi trọn niềm tin và dựng xây tổ ấm bền vững.

“Mua được một ngôi nhà là niềm hạnh phúc lớn, nhưng điều quan trọng hơn là cán bộ, chiến sĩ và gia đình cảm thấy hài lòng trong suốt quá trình sinh sống. Một căn nhà không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt, mà có thể gắn bó với một gia đình trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi hiểu rằng phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng bằng sự bền bỉ, thầm lặng và tận tụy, AMACCAO sẽ nỗ lực không ngừng để tìm lời giải cho bài toán kép này”, đại diện Hệ sinh thái AMACCAO Group chia sẻ.

Từ Hà Nội đến TP.HCM, các dự án nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân đang được triển khai với kỳ vọng mang đến những không gian sống ổn định, chất lượng cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Qua đó, hành trình phát triển của AMACCAO cũng được gắn với một sứ mệnh giàu ý nghĩa xã hội: góp phần tạo dựng điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

(Nguồn: AMACCAO)