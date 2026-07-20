Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng hôm nay ký ban hành Chỉ thị số 16 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội “hai con số”.

Hiện nay, Hà Nội có 147 dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được cấp có thẩm quyền (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND Thành phố) chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư.

Trong đó có 121 dự án đầu tư xây dựng NƠXH (dân dụng), 23 dự án nhà ở lực lượng vũ trang Công an nhân dân, 3 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Tổng quy mô sử dụng đất của các dự án khoảng 583,3ha, cung cấp khoảng 132.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 290.500 tỷ đồng.

Thành phố có 30 dự án đầu tư đã khởi công, đang triển khai thi công xây dựng với quy mô đầu tư khoảng 24.120 căn hộ. Trong đó, 11 dự án đầu tư dự kiến hoàn thành xây dựng phần thô trong năm 2026 với khoảng 5.400 căn và 19 dự án đầu tư còn lại dự kiến đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm 2026.

Dự án NƠXH Đại Kim Building, phường Định Công, Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Theo thông tin trong chỉ thị, trong năm 2026, Hà Nội quyết tâm đạt chỉ tiêu phát triển NƠXH được Thủ tướng giao (tối thiểu 18.700 căn hộ hoàn thành năm 2026), hướng tới mục tiêu hoàn thành khoảng 25.000 - 27.000 căn hộ NƠXH đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm nay.

Hà Nội phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án NƠXH trong 6 tháng cuối năm; thúc đẩy tiến độ thi công xây dựng đối với 30 dự án đầu tư đã khởi công và các dự án đầu tư khởi công trong 6 tháng cuối năm 2026. Khoảng 77 dự án phấn đấu hoàn thành thi công xây dựng xong móng, đủ điều kiện cung ứng ra thị trường khoảng 46.100 căn hộ.

Áp dụng cơ chế “làn xanh”

Hà Nội cho hay, sẽ cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế “làn xanh” trong quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng đối với các hồ sơ về NƠXH.

Đối với các dự án đầu tư đã có mặt bằng sạch, Thành phố ưu tiên, ưu đãi giải quyết ngay các thủ tục về quy hoạch, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng… để khởi công xây dựng công trình trong tháng 7 và tháng 8.

Hà Nội phân cấp triệt để cho UBND cấp xã trong công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 đối với các dự án đầu tư xây dựng NƠXH.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, chỉ thị yêu cầu thực hiện ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời gian hoàn thành tối đa là 60 ngày đối với dự án có quy mô dưới 10ha và tối đa 90 ngày đối với các dự án còn lại theo quy định trong chỉ thị. Các dự án đã được giao chủ đầu tư trước ngày 30/3 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 15/8.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực Tổ công tác đặc biệt của thành phố, định kỳ hai tuần một lần kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án. Cơ quan này cũng phải khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp giấy phép xây dựng trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.