Di sản phát triển 40 năm: nền tảng cho công nghệ “vị nhân sinh”

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng lo ngại trước những rủi ro sức khỏe như vi nhựa trong nước uống đến bụi mịn trong không khí, Amway đã cho thấy tầm nhìn khi kiên trì đầu tư vào công nghệ từ hàng chục năm trước.

Với gần 40 năm nghiên cứu và phát triển liên tục, công nghệ lọc nước từ Amway mà sau này là thương hiệu eSpring không chỉ tập trung hoàn thiện những tiêu chuẩn truyền thống, mà còn liên tục được cải tiến để xử lý những thách thức mới của nguồn nước hiện đại. Các cải tiến nổi bật có thể kể đến như phát triển bộ lọc Carbon e3; ứng dụng công nghệ UV-C LED hiện đại trong giảm thiểu vi sinh vật trong nước. Chính sự kiên định theo đuổi tầm nhìn dài hạn này tạo nên dấu ấn khác biệt của Amway trong thị trường thiết bị xử lý nước tại nhà. eSpring được xác nhận là Thương hiệu hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số 1 thế giới (dựa trên nghiên cứu của Verify Markets về doanh số toàn cầu năm 2024. Tuyên bố có hiệu lực đến tháng 4/2027).

Đông đảo khách tham quan ghé khu vực của Amway tại lễ trao giải Tech Awards 2025.

Những nỗ lực đó cũng được xác thực qua hệ thống chứng nhận quốc tế nghiêm ngặt. New eSpring™ đạt chứng nhận an toàn từ tổ chức NSF International và Hiệp hội chất lượng nước (WQA) - hai tổ chức độc lập, uy tín toàn cầu về an toàn nước uống, với các tiêu chuẩn khắt khe bao gồm NSF/ANSI 42, 53, 55 và 401.

Amway lập “hattrick” với ba giải thưởng tại Tech Awards 2025.

Chính những nền tảng khoa học, công nghệ được tích lũy này đã tạo nên lợi thế giúp Amway thuyết phục cả hội đồng chuyên môn lẫn người tiêu dùng tại Tech Awards 2025. Điểm số từ các chuyên gia công nghệ phản ánh sự đánh giá cao đối với tính đổi mới, độ ổn định và khả năng xử lý những thách thức nước sạch thế hệ mới; trong khi bình chọn từ người dùng cho thấy sản phẩm thực sự đáp ứng nhu cầu cuộc sống hằng ngày.

Khả năng lọc nước ấn tượng với công nghệ kép

New eSpring™ được Amway phát triển như một giải pháp lọc nước đáp ứng đồng thời yêu cầu về chất lượng nước, sự an tâm và tính tiện dụng cho các gia đình hiện đại.

Bà Ôn Minh Hằng và phần chia sẻ tại Tech Awards về việc công nghệ tạo nên sự khác biệt trong chăm sóc sức khỏe

Thiết bị nổi bật với sự kết hợp giữa bộ lọc Carbon e3 và công nghệ UV-C LED. Dù chỉ sử dụng một lõi lọc duy nhất, Carbon e3 tích hợp ba lớp màng lọc gồm lớp sơ cấp, lớp bảo vệ và lớp carbon, giúp giảm thiểu hơn 170 chất gây ô nhiễm như vi nhựa, PFOA/PFOS hay tồn dư dược phẩm.

Các công nghệ lọc nổi bật bên trong máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini. Nguồn: Amway

Song song đó, công nghệ UV-C LED đóng vai trò như một lớp bảo vệ bổ sung, giúp giảm thiểu đến 99,9999% vi khuẩn, 99,99% vi rút và 99,9% bào nang, mang lại nguồn nước an toàn để người dùng có thể yên tâm sử dụng trực tiếp.

Đáng chú ý, New eSpring™ có khả năng lọc đến 5.000 lít nước hoặc một năm vận hành, tùy điều kiện sử dụng. Thêm vào đó, lõi được tối ưu hoá theo nguyên tắc “2-1-0” - 2 phút thay - 1 năm một lần - không dụng cụ hỗ trợ. Đây là điểm cộng lớn so với nhiều hệ thống lọc nước khác vốn đòi hỏi quy trình bảo trì phức tạp và tốn thời gian.

Cùng người Việt sống khỏe chủ động

Chiến thắng của New eSpring™ tại hạng mục “Thương hiệu Máy lọc nước nổi bật của năm” là sự công nhận cho định hướng công nghệ vị nhân sinh mà Amway đã kiên định theo đuổi - lấy con người làm trung tâm. Giải thưởng này đồng thời khẳng định nỗ lực của Amway trong việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm cho người Việt, từ dinh dưỡng bên trong đến những yếu tố then chốt của “môi trường sống lành mạnh” bên ngoài.

Trước đó, Amway cũng ghi dấu ấn tại Tech Awards 2025 khi máy lọc không khí Atmosphere Mini™ được vinh danh trong danh sách “Sản phẩm tôi yêu”. Sự góp mặt của Atmosphere Mini™ đã hoàn thiện bộ đôi giải pháp “nước sạch - không khí trong lành”, tạo thành nền tảng bảo vệ sức khỏe cho các gia đình Việt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và chất lượng môi trường nhiều biến động.

Những giá trị này thể hiện rõ trong trải nghiệm thực tế của người dùng. “Với gia đình có con nhỏ, những “kẻ thù vô hình” như bụi mịn trong không khí hay vi nhựa trong nước uống lúc nào cũng khiến tôi phải để tâm. Từ khi sử dụng bộ đôi New eSpring và Atmosphere Mini, tôi cảm thấy an tâm hơn”, chị Hải Lam (35 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Amway tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu thời đại của người dùng trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng.

Với Amway, các thiết bị gia dụng không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là nền tảng để người dùng Việt “sống khỏe chủ động” mỗi ngày. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm theo hướng nhỏ gọn, thông minh và tích hợp công nghệ sâu hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu sống lâu, sống khỏe và sống an tâm của người tiêu dùng Việt.

Nguyễn Vinh