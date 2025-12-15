Đài BBC ngày 15/12 đưa tin, chỉ số chất lượng không khí (AQI), thước đo nồng độ bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi cùng các chất ô nhiễm khác, ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào sáng nay (15/12) đã vượt quá 30 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Việc tiếp xúc với mức ô nhiễm này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi. Vì vậy, chính phủ Ấn Độ đã cho phép các trường học ở thủ đô và nhiều vùng lân cận chuyển sang học trực tuyến, tạm đình chỉ các hoạt động xây dựng và tạm cấm xe tải chạy dầu diesel lưu thông ở New Delhi.

Những hình ảnh do truyền thông địa phương ghi lại cho thấy một lớp sương mù bao phủ toàn bộ New Delhi, làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông, đồng thời ảnh hưởng tới lịch trình của sân bay và nhà ga tàu hỏa.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times

Theo ứng dụng Safar của chính phủ Ấn Độ, chỉ số AQI trung bình tại New Delhi vào sáng sớm 15/12 đạt mức 471. Cơ quan giám sát ô nhiễm của Ấn Độ phân loại AQI từ 101- 200 là mức trung bình, 201 - 300 là kém, 301 - 400 là rất kém và trên 400 là nghiêm trọng. Ứng dụng này chỉ giới hạn ở mức 500, trong khi các hệ thống giám sát tư nhân và quốc tế thường ghi nhận con số cao hơn.

Trước đó một ngày, Ủy ban Quản lý chất lượng không khí của Ấn Độ (CAQM) đã kích hoạt cấp độ cao nhất trong kế hoạch phản ứng theo mức độ (GRAP) nhằm đối phó ô nhiễm, nâng từ cấp 3 lên cấp 4. Đại diện CAQM giải thích tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng là do độ ẩm cao và sự thay đổi hướng gió, làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm và thúc đẩy hình thành sương mù.

Không khí độc hại là vấn đề "nan giải" tại Delhi và các vùng ngoại ô, nhất là vào mùa đông. Nguyên nhân được cho là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm khí thải công nghiệp, khí thải phương tiện giao thông, nhiệt độ giảm, tốc độ gió thấp và hoạt động đốt rơm rạ theo mùa ở các bang lân cận.