Trong khuôn khổ đầu tư này, Nhà máy Nutrilite Spaulding đã được tái định hình hoàn toàn, với việc đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất viên nén dạng rắn (solid dose) và phòng kiểm soát chất lượng hiện đại chính thức khai trương vào tháng 5 vừa qua.

Nhà máy Nutrilite Spaulding nằm trong khuôn viên Trụ sở chính của Amway tại Mỹ

Dự án nâng cấp đã chuyển đổi khoảng 4.831 mét vuông không gian kho hàng thành cơ sở sản xuất viên nén dạng rắn, trang bị hơn 500 thiết bị chuyên dụng phục vụ sản xuất các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite™. Các hạng mục nâng cấp bao gồm máy trộn V-Shell, máy dập viên nén tốc độ cao và hệ thống đóng nang hai viên tốc độ cao, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất toàn cầu.

Song song đó, khoản đầu tư còn bao gồm các hạng mục nâng cấp về chất lượng và đổi mới: phòng lab vi sinh và đóng gói mới rộng 1.115 mét vuông, phòng kiểm soát chất lượng được cải tạo với diện tích 1.896 mét vuông và nhà máy thí điểm dinh dưỡng mới rộng 2.323 mét vuông. Các cơ sở này được thiết kế để hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho toàn bộ danh mục sản phẩm Nutrilite™.

Toàn bộ khoản đầu tư 75 triệu USD hỗ trợ danh mục sản phẩm Nutrilite gồm 877 mặt hàng với 136 công thức. Các sản phẩm này phục vụ hơn 100 thị trường trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Tập đoàn Amway đầu tư 75 triệu USD cho dự án lần này

Việt Nam hiện là một trong 10 thị trường hàng đầu của Amway theo doanh số toàn cầu, khẳng định tầm quan trọng của thị trường này trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn. Năng lực đầu ra từ Nhà máy Nutrilite Spaulding sẽ trực tiếp phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao.

Đợt nâng cấp nhà máy lần này là một phần trong khoản đầu tư tổng thể trị giá 127,6 triệu USD vào cơ sở sản xuất, nghiên cứu và không gian làm việc tại trụ sở chính của Amway. Bên cạnh việc mở rộng năng lực sản xuất, doanh nghiệp cũng đồng thời đầu tư vào hệ thống nghiên cứu, phòng thí nghiệm và kiểm soát chất lượng nhằm tạo nền tảng cho các hoạt động đổi mới sản phẩm trong dài hạn. Đây là một trong những hướng đầu tư được Amway ưu tiên để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Đứng sau năng lực sản xuất này là đội ngũ hơn 800 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên cùng danh mục hơn 750 bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế trên toàn cầu. Đây là nền tảng khoa học bảo đảm mỗi sản phẩm Nutrilite™ đến tay người tiêu dùng đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Sự nâng cấp toàn diện của Nhà máy Nutrilite Spaulding đặt nền móng vững chắc cho chặng đường tiếp theo của Amway tại Việt Nam. Người tiêu dùng sẽ được tiếp cận các sản phẩm Nutrilite™ chất lượng cao với nguồn cung ổn định hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sức khỏe và dinh dưỡng. Cùng với đó, các nhà phân phối Amway có thêm nền tảng vững chắc để phát triển hoạt động kinh doanh, tự tin mang đến những giải pháp dinh dưỡng được kiểm chứng khoa học cho cộng đồng.

(Nguồn: Amway Việt Nam)