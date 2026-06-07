Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện đạt gần 56,19 tỷ USD, tăng mạnh 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện là nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, chiếm 24,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta trong 5 tháng vừa qua.

Ở chiều ngược lại, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp cũng đã chi ra số tiền lên đến 88,22 tỷ USD để nhập khẩu sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm hàng này cũng tăng mạnh 57,1%.

Với kim ngạch nhập khẩu lên tới 88,22 tỷ USD, sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu nhóm mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất ở nước ta và chiếm khoảng 38,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 38,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ảnh: TL

Số liệu trên cho thấy giá trị nhập khẩu sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện đang cao hơn xuất khẩu khoảng 32 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, mức nhập siêu này được bù đắp một phần bởi thặng dư thương mại ở nhiều nhóm hàng khác, khiến tổng nhập siêu của cả nước chỉ ở mức gần 14 tỷ USD.

Năm 2025, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện đạt 150,69 tỷ USD, chiếm 33,12% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.

Trước đó, trao đổi với VietNamNet về con số nhập siêu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhập siêu. Trong đó, có việc các doanh nghiệp FDI, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và linh kiện máy tính đã đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện phục vụ sản xuất và tích trữ hàng tồn kho trước nguy cơ giá tiếp tục tăng.

Đồng thời, giải ngân vốn FDI tích cực và nhu cầu đầu tư cho chuyển đổi số, khoa học công nghệ gia tăng đã thúc đẩy nhập khẩu máy móc, thiết bị và linh kiện công nghệ cao.