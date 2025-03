Xin chào bác sĩ, tôi bị viêm và có nhân tuyến giáp. Nhiều người trong nhóm bệnh nhân tuyến giáp cho rằng không nên ăn bắp cải vì làm tăng nặng bệnh, gây bướu cổ. Bác sĩ tư vấn giúp thông tin này có đúng không? (Nguyễn Minh Hằng - Hà Nội)

Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết và đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tư vấn:

Bạn cần phải hiểu chính xác tác động của sử dụng rau cải trong các bệnh lý tuyến giáp. Trong tự nhiên, khá nhiều chất (như goitrogen) được cho có thể gây bệnh bướu cổ, do ngăn cản hấp thụ i-ốt, giảm hoạt động của enzyme TPO (Thyroid Peroxidase) là chất tuyến giáp cần để tổng hợp hormone. Hậu quả là tuyến giáp phải tăng hoạt động để sản xuất hormone bù trừ, dẫn đến phì đại, tạo thành bướu giáp.

Các loại rau cải, khi bị cắt, thái hoặc nhai... sẽ giải phóng một số goitrogen như isothiocynate, goitrin. Vì vậy, những người đang có bướu cổ do thiếu i-ốt hoặc viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto ăn nhiều bắp cải, cải ngọt, cải xanh, súp lơ, cải Kale... có thể bị bướu cổ to hơn hoặc suy giáp.

Nếu bạn ăn ít rau cải sẽ không bị ảnh hưởng. Đáng lưu ý, khi nấu chín rau, nhiệt độ cao sẽ phá hủy các chất goitrogen này và không ảnh hưởng gì đến tuyến giáp.

Như vậy, những người mắc các loại bệnh tuyến giáp sau có thể ăn rau cải:

- Người bệnh cường giáp, Basedow: Nếu đang bị cường giáp nặng thì ăn nhiều rau cải lại càng tốt.

- Người bệnh bướu nhân tuyến giáp, nang tuyến giáp nhưng chức năng tuyến giáp bình thường.

Người bệnh tuyến giáp nên hạn chế sử dụng những thực phẩm có hàm lượng chất béo no cao sẽ ảnh hưởng tới quá trình sản xuất hormone tuyến giáp - hormon thyroxin. Người có bướu nhân tuyến giáp nên tránh nội tạng động vật chứa axit béo lipoic, ảnh hưởng tới quá trình hấp thu thuốc điều trị và tăng nguy cơ biến chứng.

Bướu cổ là gì? Bướu cổ hay còn gọi là bướu giáp là một bệnh lý phổ biến của tuyến giáp có biểu hiện rất điển hình là có khối lồi lên ở vùng cổ do sự tăng lên về kích thước của tuyến giáp. Bướu cổ được chia làm ba nhóm là: bướu cổ lành tính, ung thư và rối lọan chức năng nội tiết tuyến giáp. Trong đó bướu cổ lành tính là hay gặp nhất chiếm 80% các trường hợp. Bướu cổ lành tính là các trường hợp tuyến giáp tăng lên về kích thước mà không gây ảnh hưởng đến chức năng của tuyến giáp. Do đó các trường hợp bướu cổ lành tính hầu như không phải can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên khi bướu quá lớn gây nuốt vướng nuốt khó, khó thở và lồi ra phía trước gây mất thẩm mỹ thì có thể phẫu thuật cắt bướu.