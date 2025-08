Trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ không người lái và vũ khí dẫn đường chính xác, Ấn Độ đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với việc thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chính xác ULPGM-V3 (UAV Launched Precision Guided Missile Version 3) tại bãi thử National Open Area Range (NOAR) ở Kurnool, Andhra Pradesh.

Được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), tên lửa ULPGM-V3 cùng với các nền tảng UAV bản địa là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Ấn Độ trong việc tự chủ công nghệ quốc phòng, đáp ứng các yêu cầu chiến trường hiện đại.

Bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật của hệ thống UAV và tên lửa ULPGM-V3, dựa trên các nguồn thông tin The New Indian Express và Times of India.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chính xác ULPGM-V3 phóng từ UAV. Ảnh cắt từ clip/newindianexpress.com

Tổng quan về tên lửa ULPGM-V3 và vai trò của UAV

ULPGM-V3 là phiên bản nâng cấp của ULPGM-V2, một loại tên lửa dẫn đường chính xác phóng từ UAV, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao mà không cần đến sự hiện diện của binh sĩ trên chiến trường.

Tên lửa này, còn được gọi là ULM-ER (Unmanned Launched Munition – Extended Range), đã được giới thiệu tại triển lãm Aero India 2025 ở Bengaluru, đánh dấu bước ngoặt trong chương trình tên lửa dẫn đường của Ấn Độ.

Tên lửa được phóng từ một UAV do công ty khởi nghiệp Newspace Research Technologies tại Bengaluru phát triển, thể hiện sự tham gia ngày càng lớn của khu vực tư nhân và các công ty khởi nghiệp vào ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.

DRDO cũng đang tích cực tích hợp tên lửa ULPGM-V3 với các UAV tầm xa và có độ bền cao từ nhiều công ty Ấn Độ khác, nhằm mở rộng khả năng tác chiến không người lái.

Công nghệ tiên tiến của tên lửa ULPGM-V3

ULPGM-V3 được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, giúp nó trở thành vũ khí chiến lược quan trọng trong kho vũ khí của Ấn Độ.

ULPGM-V3 sử dụng đầu dò kép độ phân giải cao, tích hợp công nghệ tìm kiếm hồng ngoại (Imaging Infrared - IIR), cho phép tên lửa hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm.

Hệ thống này giúp tên lửa theo dõi và tấn công các mục tiêu cố định lẫn di động với độ chính xác cao, bất kể điều kiện ánh sáng.

Tính năng “bắn và quên” (fire-and-forget) giúp giảm thiểu rủi ro cho lực lượng vận hành, vì tên lửa tự động khóa mục tiêu sau khi được phóng.

Tên lửa nặng 12,5kg, được trang bị động cơ đẩy rắn lưỡng lực, cho phép đạt tầm bắn tối đa 4km vào ban ngày và 2,5km vào ban đêm.

Hệ thống đẩy này không chỉ cung cấp tốc độ cao mà còn đảm bảo khả năng cơ động linh hoạt, phù hợp với các tình huống chiến đấu phức tạp.

ULPGM-V3 được thiết kế với ba loại đầu đạn mô-đun, phù hợp với nhiều kịch bản chiến đấu.

Đầu đạn chống giáp (Anti-Armour) có khả năng xuyên phá các xe bọc thép hiện đại được trang bị giáp đồng nhất cán nguội (RHA) và giáp phản ứng nổ (ERA), lý tưởng cho việc tiêu diệt xe tăng và phương tiện bọc thép.

Đầu đạn xuyên nổ (Penetration-cum-Blast) được thiết kế để tấn công các boong-ke và công trình kiên cố, đảm bảo hiệu quả trong các nhiệm vụ chống công sự.

Đầu đạn phân mảnh (Pre-Fragmentation) tạo ra vùng sát thương rộng, hiệu quả trong việc tiêu diệt mục tiêu mềm như lực lượng bộ binh hoặc phương tiện không bọc thép.

Hệ thống liên kết dữ liệu hai chiều cho phép ULPGM-V3 nhận thông tin cập nhật mục tiêu hoặc điểm ngắm sau khi phóng, tăng cường tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong các kịch bản chiến đấu động.

Tính năng này đặc biệt quan trọng trong môi trường chiến trường phức tạp, nơi mục tiêu có thể di chuyển hoặc thay đổi vị trí.

ULPGM-V3 được thiết kế để hoạt động hiệu quả ở cả vùng đồng bằng và địa hình cao, phù hợp với các khu vực chiến sự đa dạng như vùng núi Himalaya hay các khu vực đồng bằng rộng lớn. Điều này giúp tăng cường khả năng triển khai của Ấn Độ trong nhiều bối cảnh chiến đấu.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Vai trò của UAV trong hệ thống tên lửa ULPGM-V3

UAV đóng vai trò là nền tảng phóng chính cho ULPGM-V3, mang lại nhiều lợi thế chiến lược; cho phép triển khai tên lửa từ khoảng cách an toàn, giảm rủi ro cho lực lượng mặt đất.

Các UAV nhỏ gọn như loại do Newspace Research Technologies phát triển có thể hoạt động ở độ cao thấp, khó bị phát hiện bởi radar đối phương.

DRDO đang nỗ lực tích hợp tên lửa ULPGM-V3 với các UAV có độ bền cao và tầm xa, mở rộng phạm vi tác chiến và khả năng tấn công chính xác.

Sự hợp tác giữa DRDO và các công ty như Adani Defence, Bharat Dynamics Limited (BDL), cùng hơn 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs) và công ty khởi nghiệp, đã tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, hỗ trợ chương trình “Aatmanirbhar Bharat” (Tự lực Ấn Độ).

Ý nghĩa chiến lược và triển vọng tương lai

Việc thử nghiệm thành công tên lửa ULPGM-V3 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược tự chủ quốc phòng của Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã ca ngợi thành tựu này, nhấn mạnh rằng nó chứng minh khả năng của ngành công nghiệp Ấn Độ trong việc hấp thụ và sản xuất các công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Tiến sĩ Samir V Kamat, Chủ tịch DRDO, cũng khẳng định rằng sự phát triển của tên lửa ULPGM-V3 là “nhu cầu cấp thiết” để đáp ứng các yêu cầu chiến trường hiện đại.

Trong bối cảnh toàn cầu chứng kiến sự gia tăng 300% trong việc sử dụng tên lửa phóng từ UAV kể từ năm 2019, ULPGM-V3 giúp Ấn Độ bắt kịp xu hướng chiến tranh không người lái, đồng thời củng cố vị thế trước các thách thức khu vực, đặc biệt là từ những tiến bộ về drone của Trung Quốc.

Tầm bắn 10km (theo một số nguồn không chính thức) và đầu dò RF tiên tiến giúp tên lửa này vượt trội so với phiên bản V1 không có động cơ đẩy, định hình lại chiến lược chiến đấu ở độ cao thấp của Ấn Độ.