Cùng điểm qua những gợi ý để bạn nghỉ ngơi, "check-in" và thưởng thức hương vị bản địa đúng điệu.

Các trạm nghỉ chân tại cửa ngõ cao tốc

Tại khu vực Bình Chánh (cũ), ngay điểm đầu hành trình từ TP.HCM, du khách thường ưu tiên các trạm dừng có không gian xanh để bắt đầu chuyến đi một cách thư thái. Đây là nơi lý tưởng để kiểm tra lại hành lý, thưởng thức một ly cà phê tỉnh táo và tận hưởng không khí thoáng đãng của vùng ven trước khi tiến vào đường cao tốc.

Trạm dừng ngay lối ra cao tốc Trung Lương: "Nơi tìm thấy vị nhà của người miền Tây"

Được nhiều người biết đến, Mỹ Tho Quán không chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi, mà còn là nơi thực khách tìm thấy hương vị “rặt ri” của miền đất Mỹ Tho - Tiền Giang (cũ), khiến ai ghé qua cũng như được thưởng thức bữa cơm đúng chất quê nhà.

Vị trí "đắc địa": Tọa lạc ngay tại lối ra cao tốc Trung Lương (hướng ngã tư Đồng Tâm về cầu Rạch Miễu 2), đây là điểm nghỉ ngơi lý tưởng sau chặng đường dài từ TP.HCM, giúp du khách thư giãn trước khi tiến sâu vào vùng đất Chín Rồng.

Hủ tiếu Mỹ Tho đúng chuẩn bản địa: Sợi bánh Gò Cát dai mềm đặc trưng quyện cùng nước dùng ngọt thanh từ xương và khô mực, tạo nên một vị ngon dân dã mà hễ ăn là nhớ, không lẫn vào đâu được.

Thực đơn cơm quê - "Mỗi món ăn là một câu chuyện phong vị": Mỹ Tho Quán mang đến một "bản đồ ẩm thực" miền Tây thu nhỏ. Tại đây, sự tinh tế nằm ở cách nêm nếm: nếu là cá kho tộ phải đậm đà sắc sảo, canh chua phải thanh mát, hay lẩu mắm phải nồng nàn đúng điệu. Mỗi món ăn đều được giữ trọn vẹn phong vị nguyên bản, mang lại trải nghiệm ẩm thực đúng chất "cơm ngoại nấu" cho thực khách.

Không gian 7.000m2 rộng lớn và tiện nghi: Với diện tích cực “khủng”, bãi xe "bao la" và hệ thống phòng lạnh hiện đại, nơi đây sẵn sàng phục vụ từ các gia đình nhỏ đến những đoàn khách du lịch lớn một cách chu đáo nhất.

Sạch sẽ và an toàn: Hệ thống bếp hiện đại cùng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt là lời cam kết của quán về những món ăn luôn tươi mới, đạt chuẩn vệ sinh mỗi ngày.

Địa chỉ quán: Đường dẫn Cao tốc Trung Lương, DT878, Xã Long Hưng, Đồng Tháp (gần ngã tư Đồng Tâm). Hotline: 082 381 8468. Fanpage: Mỹ Tho Quán

Ngoài không gian rộng rãi, thoáng mát và các món ăn ngon, bạn còn được đón tiếp bằng sự nồng hậu và nhiệt tình của người dân miền Tây khi đến với Mỹ Tho Quán.

Điểm dừng chân quy tụ đặc sản tại Đồng Tháp

Nếu lộ trình của bạn hướng về vùng sen hồng, hãy chọn các trạm dừng quy mô tại khu vực Lấp Vò. Đây thường là những "thủ phủ" hội tụ sản vật địa phương, nơi bạn có thể tranh thủ mua sắm xoài Cao Lãnh, mứt hồng hay các loại bánh kẹo đặc sản chính gốc làm quà cho người thân.

Các trạm nghỉ truyền thống trên Quốc lộ 80

Với những du khách di chuyển về hướng Sa Đéc hay An Giang, các trạm dừng dọc QL80 là lựa chọn quen thuộc. Điểm chung của các trạm này là sự tiện lợi, bãi đậu xe rộng rãi phù hợp cho nhiều loại phương tiện và phục vụ đa dạng các món ăn nhẹ từ nem chả đến trái cây tươi dọc đường.

Trạm dừng chân trục Quốc lộ 1A

Nằm trên trục giao thông huyết mạch, các điểm dừng tại Sóc Trăng (cũ) là trạm nghỉ chân cuối cùng cho du khách đi về hướng mũi Cà Mau. Tại đây, không gian nghỉ ngơi được thiết kế thoáng mát, giúp khách đường xa hồi sức và dễ dàng tiếp cận các loại đặc sản trứ danh như bánh pía hay gạo ST.

Một chuyến du lịch miền Tây trọn vẹn không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở những phút giây nghỉ ngơi chất lượng dọc đường. Hy vọng với những gợi ý trên, hành trình của bạn sẽ thêm phần thú vị và tràn đầy hương vị!