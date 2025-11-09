Xem clip:

Ngã Bảy là một thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang (cũ), ở phía Tây sông Hậu. Với diện tích hơn 78km2, đơn vị hành chính này được coi như trung tâm kinh tế ở phía Đông Bắc của tỉnh Hậu Giang (cũ).

Thành phố này có vị trí địa lý rất đặc biệt khi là nơi giao nhau của 7 dòng sông (Cái Côn, Quản Lộ Phụng Hiệp, Lái Hiếu, Mang Cá, Mương Lộ, Xẻo Dong và Xẻo Môn). 7 dòng sông này tạo thành một mạng lưới giao thông đường thuỷ quan trọng, giúp kết nối các tỉnh, thành ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cầu Ngã Bảy (hay còn gọi cầu Phụng Hiệp cũ) bắc qua sông Cái Côn

Ngã Bảy nằm trên tuyến quốc lộ 1, giữa trung tâm thành phố Cần Thơ và thành phố Sóc Trăng (cũ) với khoảng cách đều nhau, khoảng 30km. Đây cũng là điểm đầu của tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp kết nối Cần Thơ và Cà Mau.

Chợ Ngã Bảy có mặt tiền cập sông và lộ, với hơn 200 hộ kinh doanh, bán đa dạng các mặt hàng, chủ yếu là nông sản và hàng hoá tổng hợp. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm không chỉ mua sắm, tham quan các gian hàng, mà còn có cơ hội khám phá các món ăn đậm đà hương vị miền Tây Nam Bộ.

Hệ thống bờ kè, cầu tàu, các tàu mô hình được địa phương đầu tư tại điểm phục hồi chợ nổi - khởi đầu của các tour sông nước miệt vườn. Những công trình trên đưa vào sử dụng góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Chùa Già Lam Cổ Tự rộng hơn 2.300m2, nằm cạnh quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Ngã Bảy được xây dựng từ năm 1940, mang đậm kiến trúc Ấn Độ. Tiếp quản từ gần 40 năm trước, Hoà thượng Thích Huệ Sanh (77 tuổi) là sư duy nhất trong chùa.

Nơi đây có gần 180 bức tượng, tuy nhiên, góp phần làm nên tên tuổi của chùa phải kể đến tượng ngựa Xích Thố cao khoảng 3m, dài hơn 2m. Kinh phí đúc tượng ngựa được một người phụ nữ cúng dường 1 triệu đồng vào năm 1963 (lúc bấy giờ trị giá khoảng 50 cây vàng).

Đến nay, hơn 60 năm, màu của tượng vẫn sáng đẹp dù chưa một lần sửa chữa, cũng không ai dám tự ý thay đổi vị trí tượng.

Du lịch miệt vườn tại Ngã Bảy phải kể đến vườn dâu Thiên An rộng 5ha, cặp sông Cái Côn. Ông Lê Minh Tâm (67 tuổi, chủ vườn) cho biết, mỗi tháng ông đón từ 500-1.000 lượt khách đến tham quan, thưởng thức trái cây.

Sau khi sáp nhập, thành phố Ngã Bảy trở thành 2 phường Đại Thành, Ngã Bảy của thành phố Cần Thơ.