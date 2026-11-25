Xuất phát từ mâu thuẫn tiền lương, nhóm 3 người ở An Giang, trong đó có một cặp vợ chồng, đã hành hung giám đốc và phó giám đốc công ty ngay trước cổng trụ sở công an phường.

Tối 25/11, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Tâm (SN 1985, trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bảo Sang (SN 2005, trú phường Long Xuyên) và Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1986, vợ Tâm) về cùng các hành vi trên.

Bị can Lê Minh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 14/7, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiền lương.

Thời điểm này, chị Phạm Thị Kim Hương, Giám đốc Công ty NHHTMDV Ý Nhân (Công ty Ý Nhân) và anh Vũ Minh Triều, Phó giám đốc Công ty, đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên thì bất ngờ bị Sang, Tâm (cùng là nhân viên Công ty Ý Nhân) và Thủy chặn đánh.

Tại đây, ba người này dùng tay, mũ bảo hiểm đánh, kéo ngã anh Triều và chị Hương. Vụ việc được lực lượng Công an phường kịp thời can ngăn, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Kết luận giám định xác định anh Triều và chị Hương đều bị tổn thương cơ thể 3%.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.