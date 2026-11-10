Clip hành khách rượt đuổi, hành hung tài xế xe công nghệ ở trung tâm TPHCM lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bến Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Văn Linh (SN 1987, quê Vĩnh Long) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại sự việc trên khiến nhiều người bức xúc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc, tiến hành mời 2 người liên quan đến làm việc đồng thời lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Qua điều tra, công an xác định 4h40 ngày 7/11, Phạm Văn Linh đặt xe GrabBike do anh Nguyễn Trường Y. (SN 1996, quê Cà Mau) di chuyển từ đường Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông) đến đường Ký Con (phường Bến Thành).

Đối tượng Phạm Văn Linh. Ảnh: CA

Khi đến nơi, do Linh không có tiền trả cước xe nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 20 phút sau, em của Linh đến trả tiền cho tài xế.

Tuy nhiên, trong lúc anh Y. đang trả lại tiền thừa, Linh bất ngờ dùng tay tấn công vào vùng đầu và lưng của anh Y. Khi anh Y. sử dụng điện thoại ghi lại sự việc, Linh tiếp tục đuổi theo, hành hung nạn nhân.