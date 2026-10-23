Ngày 23/10, đại diện Bộ GD-ĐT đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) tại nhà riêng sau vụ việc bị nam sinh hành hung trên bục giảng.

Thay mặt Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ GD-ĐT gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới cô giáo, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, cho hay đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành giáo dục, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tinh thần của cô giáo cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh, sự tôn vinh cao quý của người thầy.

Theo bà Hạnh, Bộ GD-ĐT luôn quan tâm tới sự an toàn và bằng các chính sách, hoạt động cụ thể để bảo vệ nhà giáo.

Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo Sở GD-ĐT khẩn trương, nghiêm túc làm rõ, xử lý nghiêm minh sự việc, bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) thăm hỏi, động viên cô giáo. Ảnh: MOET

Trước đó, ngày 19/10, tại lớp học, học sinh L.H.V đã hành hung giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo bị thương tích, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt Phú Thọ, sau đó được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự. Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định.