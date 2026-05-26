Các đại biểu dự họp mặt

Dự họp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; đại diện các sở, ban, ngành, cùng đông đảo đồng bào Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Tạo mọi điều kiện để đồng bào vươn lên

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh: Tết Roya Haji là một trong những ngày lễ trọng đại của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam), mang ý nghĩa sâu sắc về đức tin, lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần hướng thiện.

Đây là dịp để mỗi gia đình sum họp, cầu nguyện bình an; là thời điểm để cộng đồng cùng nhau vun đắp tình yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chúc Tết Roya Haji của đồng bào Chăm theo đạo Hồi.

Theo ông Lê Văn Phước, cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang hiện có trên 21 nghìn tín đồ, sinh hoạt tôn giáo tại 12 thánh đường, 16 tiểu thánh đường và 1 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Thời gian qua, đồng bào Chăm trong tỉnh đã nỗ lực phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống. Nhờ vậy, số hộ nghèo trong đồng bào Chăm của tỉnh đã giảm còn 102 hộ. Đồng bào còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; chung tay thực hiện hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, thiên tai, lũ lụt.

Đồng bào Chăm An Giang tại buổi gặp mặt

Biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào Chăm và cộng đồng Hồi giáo đối với sự phát triển của tỉnh, ông Lê Văn Phước khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; tạo điều kiện để đồng bào Chăm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu ở khu vực có đông đồng bào Chăm sinh sống được quan tâm đầu tư; điện, đường, nước sạch, trường học, cơ sở sinh hoạt cộng đồng từng bước được cải thiện; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được chú trọng.

Lãnh đạo tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên đồng bào Chăm tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Ông Lê Văn Phước nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của đồng bào.

Ông bày tỏ mong muốn đồng bào Chăm trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; nỗ lực vươn lên nâng cao đời sống; quan tâm việc học tập của con em; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục, nghề truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.

Chung sức giữ bản sắc, đồng hành cùng An Giang phát triển

Chung niềm vui đón Tết Roya Haji, anh ANa, người có uy tín trong đồng bào Chăm tại xã Khánh Bình, bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng Chăm trong thời gian qua.

Theo anh ANa, nhiều chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã giúp diện mạo vùng đồng bào Chăm sinh sống ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được cải thiện rõ rệt.

Anh Ana cho rằng, những kết quả đạt được là động lực để đồng bào Chăm tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

Một tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa của đồng bào Chăm An Giang tại buổi họp mặt

Ông Mách Salếs, Phó Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang khẳng định, thời gian tới, đồng bào Chăm tỉnh An Giang sẽ đồng hành, chung sức cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Mách Salếs cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa để các hoạt động tôn giáo tiếp tục diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.