Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng đoàn công tác khảo sát hạ tầng khu vực Núi Cấm. Ảnh: Báo An Giang

Bản lĩnh thay đổi tư duy và thông điệp từ chuyến xông đất các doanh nghiệp trụ cột

Khởi động cho một năm bản lề hướng tới APEC 2027, sáng mùng 9 Tết Bính Ngọ, lãnh đạo tỉnh An Giang đã thực hiện chuyến xông đất đầy ý nghĩa tại các doanh nghiệp kinh tế chủ lực, khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm mới.

Chuyến xông đất này mang hàm ý sâu sắc về sự trân trọng của chính quyền đối với những đơn vị đóng góp quan trọng vào ngân sách và sự phát triển hạ tầng, công nghiệp của tỉnh.

Tại các điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định sự đồng hành của tỉnh với doanh nghiệp là cam kết nhất quán. Lãnh đạo tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư đến với An Giang, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh.

Sự hiện diện của người đứng đầu chính quyền tỉnh ngay trong những ngày đầu năm mới tại các doanh nghiệp đa ngành đã tạo ra luồng sinh khí tự tin cho cộng đồng nhà đầu tư địa phương. Sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh là bước thực thi cụ thể cho những định hướng chiến lược từ Đảng bộ tỉnh.

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang “xông đất” Sao Mai Group

Sức mạnh cộng hưởng từ một thực thể kinh tế hợp nhất và chiến lược hướng biển

Việc sáp nhập hành chính đã mang lại cho An Giang một dư địa phát triển chưa từng có khi sở hữu cả thế mạnh nội địa lẫn tiềm năng kinh tế biển từ dải duyên hải hậu sáp nhập.

An Giang đang lập quy hoạch lấn biển ở Phú Quốc, Hà Tiên

An Giang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội 2025, tạo tiền đề và sức bật cho năm 2026 bằng việc khởi công hàng loạt dự án trọng điểm. Sự đồng nhất từ tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ đến tư duy điều hành kỹ trị của chính quyền đang xác lập một môi trường đầu tư minh bạch, biến các lợi thế tiềm năng thành những động lực tăng trưởng thực tế. Những kế hoạch lớn như lấn biển và xây dựng trung tâm năng lượng sạch đang dần hình thành qua các quyết sách tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý cho nhà đầu tư.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (áo xanh, đi giữa) khảo sát Khu du lịch Núi Cấm. Ảnh: Báo An Giang

Mục tiêu bứt phá của An Giang được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và cầu thị. Thay vì những lời hứa xã giao, lãnh đạo tỉnh chọn cách đối thoại trực tiếp, đi thẳng vào các nút thắt về quỹ đất và hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Sự cộng hưởng giữa quyết tâm của chính quyền và khát vọng của doanh nghiệp được xem là chìa khóa để An Giang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế của một trung tâm kinh tế năng động bậc nhất miền Tây.

Quang Huy