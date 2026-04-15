Thông tin được Chủ tịch HĐQT VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh nêu tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 sáng 15/4. Dự án đặt tại cù lao Gò Con Chó (xã Thạnh An, TP HCM), hướng tới xây dựng cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn, cung cấp dịch vụ khai thác container và logistics.

Cảng được thiết kế tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT, với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 7,2 km, công suất 16,9 triệu TEU/năm, trên diện tích khoảng 571ha.

Phối cảnh cảng biển trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Liên danh đầu tư gồm VIMC, Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited (TiL) – đối tác thuộc hệ sinh thái hãng tàu MSC. Trong đó, VIMC góp 36% (khoảng 6.959 tỷ đồng), Cảng Sài Gòn góp 15% và TiL góp 49%. Tổng vốn góp khoảng 19.300 tỷ đồng, phần còn lại được huy động.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (đến năm 2030): Hoàn thành ít nhất 2 cầu cảng; giai đoạn 2 (đến năm 2050): Hoàn thiện toàn bộ các hạng mục.

Tổng thời gian xây dựng dự án dự kiến khoảng 20 năm kể từ khi được bàn giao mặt bằng.

Doanh nghiệp thực hiện dự án dự kiến là Công ty TNHH Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn, với cơ cấu góp vốn giữ nguyên như liên danh nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết, dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hoàn thiện hệ thống logistics.

Ông Lê Anh Sơn, Tổng giám đốc VIMC thông tin thêm, mục tiêu của dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là xây dựng một trung tâm trung chuyển đúng nghĩa.

“Hiện Việt Nam chưa có trung tâm trung chuyển quốc tế. Với Cần Giờ, chúng tôi đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm hàng đầu như Singapore, chứ không chỉ trong khu vực”, ông Sơn nhấn mạnh.

Tổng giám đốc VIMC cũng cho rằng, trong cuộc cạnh tranh này, yếu tố quyết định không chỉ là quy mô mà còn là chất lượng dịch vụ. Các hãng tàu sẽ lựa chọn cảng dựa trên nhiều tiêu chí như an toàn, hiệu quả khai thác, chi phí hợp lý và đặc biệt là tiêu chuẩn “xanh hóa”.

Vì vậy, Cần Giờ được định hướng phát triển theo mô hình cảng hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.