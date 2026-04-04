Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/3 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 904 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 10,23 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,4 lần về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,07 tỷ USD, chiếm 69,0% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD, chiếm 22,3%; các ngành còn lại đạt 884,6 triệu USD, chiếm 8,7%.

Trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 5,32 tỷ USD, chiếm 52,0% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc với 3,68 tỷ USD, chiếm 35,9%; Trung Quốc 417,5 triệu USD, chiếm 4,1%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 256,8 triệu USD, chiếm 2,5%; Nhật Bản 191,3 triệu USD, chiếm 1,9%; Hoa Kỳ 91,3 triệu USD, chiếm 0,9%.

Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 5,4 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD. Vị trí thứ ba là Hà Tĩnh với 411 triệu USD. TPHCM dù thu hút số lượng dự án lớn là 475 dự án, nhưng tổng vốn đăng ký cấp mới chỉ đạt 394 triệu USD. Tiếp đó là Bắc Ninh với hơn 358 triệu USD…

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 251 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,30 tỷ USD, giảm 55,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 3 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,48 tỷ USD, chiếm 82,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 389,5 triệu USD, chiếm 7,2%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 196,1 triệu USD, chiếm 3,6%.