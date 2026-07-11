Chiều tối nay (11/7), Tỉnh ủy An Giang đã có báo cáo về vụ chìm ca nô chở khách của Công ty Ocean Pearl Island xảy ra trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Theo đó, khoảng 10h30 cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 (tải trọng 34 người; 2,89 tấn), do Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc quản lý, chở đoàn khách tham quan từ cảng quốc tế An Thới ra Hòn Mây Rút Ngoài tắm biển và du lịch tại đây.

Đến khoảng 13h, khi ca nô trên do ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969) làm thuyền trưởng, chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên từ Hòn Mây Rút Ngoài trở về cảng quốc tế An Thới, cách bờ khoảng 400m, thì gặp gió lớn và bị lật.

Xe cấp cứu túc trực tại cảng An Thới để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: H.T

Ngay khi nhận được tin báo, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo UBND tỉnh, các lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 15h30, các lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 36 người lên bờ, trong đó 21 người còn sống, 15 người tử vong (gồm 13 nam, 2 nữ, quốc tịch Ấn Độ).

Tỉnh ủy An Giang yêu cầu ngành y tế khẩn trương sơ cấp cứu và điều trị các nạn nhân vụ chìm tàu nêu trên; phối hợp Công an tỉnh và đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong; thực hiện các thủ tục bảo quản thi hài 5 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và 10 nạn nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc khẩn trương phân công các cơ sở y tế thực hiện sơ cấp cứu ban đầu đối với các nạn nhân, đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ cho các nạn nhân để nhanh chóng phục hồi sức khỏe; chủ động tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ kịp thời những mất mát, khó khăn với các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Ca nô du lịch tại thời điểm bị chìm chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn. Ảnh: Người dân cung cấp

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh cũng yêu cầu công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở liên quan đến tổ chức kinh doanh các tour tuyến bằng phương tiện thủy trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đại diện các cơ quan chức năng tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: CTV

Cùng với đó, Sở Tài chính bảo đảm kinh phí cho các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu và điều trị đối với các nạn nhân bị thương của vụ chìm tàu.

Sở Du lịch tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao có thẩm quyền; chủ động triển khai các biện pháp bảo hộ công dân và kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy lãnh đạo, định hướng các cơ quan báo chí địa phương, các trang mạng xã hội đưa tin chính thống về vụ việc nêu trên, tránh tạo tâm lý hoang mang trong dư luận…

Nhóm PV