Thông tin ban đầu từ chính quyền đặc khu Phú Quốc cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/7.

Ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pear Island điều khiển, đang chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái di chuyển từ Hòn Mây Rút về lại cảng An Thới.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp

Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài được khoảng 400m, chiếc ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo chính quyền đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường để ứng cứu các nạn nhân.

Phát hiện phương tiện lật úp, nhiều tàu du lịch hoạt động gần đó nhanh chóng đến ứng cứu.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, 23 người đã được đưa vào bờ và đang được hỗ trợ y tế tích cực.

Chính quyền đặc khu vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng huy động mọi phương tiện, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn lại; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc.