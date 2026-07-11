Theo thông tin báo cáo, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở khách số hiệu AG 26751 của Công ty TNHH du lịch Minh Huy Phú Quốc do ông Nguyễn Hồng Hải làm tài công, chở 32 khách du lịch Ấn Độ cùng 4 thuyền viên. Được biết, hành trình ca nô là đi từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới.

Ca nô du lịch tại thời điểm bị chìm chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên. Ảnh: Người dân cung cấp

Xe cấp cứu túc trực tại cảng An Thới để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: H.T

Khi ca nô đi được khoảng 100m cách Hòn Mây Rút Ngoài thì bất ngờ bị lật úp khiến toàn bộ những người trên ca nô bị rơi xuống biển.

Hiện lực lượng chức năng đã vớt được 36 người, đưa đến các bệnh viện ở Phú Quốc, cứu sống được 21 người, 15 người tử vong.

Khu vực cảng An Thới được phong tỏa. Ảnh: H.T.

Cơ quan chức năng ghi nhận 15 người tử vong, trong đó có 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH du lịch Minh Huy Phú Quốc do ông Diệp Nguyên Quốc (SN 1970, ngụ khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang khẩn trương công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng này.