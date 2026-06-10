Các đại biểu tưởng niệm 4 vị sư liệt sĩ dân tộc Khmer.

Chiều 10/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Tháp Cù Là (tháp 4 sư), UBND xã Châu Thành phối hợp cùng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 52 ngày hy sinh của 4 vị hòa thượng liệt sĩ Khmer.

Ông Lưu Hồng Cưng, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thành, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm nhấn mạnh, những năm 70 của thế kỷ XX, chính quyền Mỹ - Ngụy khống chế không cho chùa tổ chức sinh hoạt tôn giáo và bắt sư sãi, chư tăng đi lính.

Trước hành động phi nghĩa đó, ngày 10/6/1974, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Rạch Giá, Ban Khmer vận và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, 4 vị sư Danh Hom, Danh Tấp, Danh Hoi, Lâm Hùng và hơn 2.000 chư tăng, Phật tử cùng người dân quận Kiên Thành, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) tổ chức biểu tình đấu tranh.

Tuy bị đàn áp, 4 vị sư bị địch bắn bị thương và hy sinh, nhưng cuộc biểu tình đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh của chư tăng, Phật tử.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Châu Thành tặng quà cho đại diện gia đình 4 vị sư liệt sĩ.

Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà nước đã công nhận và cấp bằng "Tổ quốc ghi công” cho 4 vị sư; đồng thời khởi công xây dựng tháp 4 sư. Tháp hoàn thành vào giữa năm 1986. Năm 1987, hài cốt của 4 vị đã được đưa vào thờ tại đây.

Ngày 28/9/1990, tháp 4 sư được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Năm 2014, nhân kỷ niệm 40 năm ngày 4 vị sư hy sinh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã truy phong giáo phẩm hòa thượng cho 4 vị sư liệt sĩ.

Các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi chụp ảnh lưu niệm trước tháp thờ 4 vị sư liệt sĩ.

Hòa thượng Danh Liêm - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh - chia sẻ, lễ kỷ niệm ngày hy sinh của 4 vị sư liệt sĩ hằng năm là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tôn trọng và phát huy bản sắc văn hóa, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 vị sư liệt sĩ Khmer là những ngọn lửa của tinh thần đoàn kết trong lòng dân tộc

“Trong suốt quá trình hoạt động, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh luôn coi trọng việc vận động, tập hợp, đoàn kết giới sư sãi và đồng bào Khmer là Phật tử hệ phái Phật giáo Nam tông không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước”, Hòa thượng Danh Liêm nhấn mạnh.