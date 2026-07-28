Đầu tư hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao

Hiện tại tỉnh An Giang được cung cấp điện từ hệ thống điện quốc gia qua 4 trạm 220kV với tổng công suất đặt 2.000MVA. Ngoài ra, có 3 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất là 290MWp phát lên lưới 110kV.

Theo báo cáo của EVNSPC, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục tăng cao. Năm 2025, công suất phụ tải cực đại (Pmax) toàn tỉnh đạt 1.047,5 MW; dự báo tăng lên khoảng 1.190 MW vào năm 2026 và khoảng 1.207 MW vào năm 2027.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 3.384,9 triệu kWh, tăng 9,84% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Đặc khu Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng lên tới trên 23,79%. Dự kiến cả năm 2026, điện thương phẩm của tỉnh An Giang đạt khoảng 6.746,8 triệu kWh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong làm việc Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô Sơn Hải và đoàn công tác EVN, EVNSPC. Ảnh: PC An Giang

Trước nhu cầu phụ tải tăng nhanh, EVNSPC xác định việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho tỉnh An Giang nói chung và Đặc khu Phú Quốc nói riêng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách, nhất là trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027. EVNSPC đang tập trung triển khai nhiều công trình điện trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh An Giang và EVN.

Trong số các công trình đang được triển khai, 3 dự án có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm cung cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc gồm: Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2027-2030, EVNSPC dự kiến triển khai 41 công trình lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện các dự án cấp điện cho Đặc khu Thổ Châu bằng lưới điện quốc gia và cấp điện cho các đảo An Sơn - Nam Du.

Tại buổi làm việc, EVNSPC báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình điện và kiến nghị UBND tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ, đặc biệt đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công đúng tiến độ, tạo điều kiện triển khai các dự án điện theo kế hoạch.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ các dự án

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô Sơn Hải khẳng định EVN sẽ tiếp tục chỉ đạo EVNSPC và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai các dự án điện, đặc biệt là các công trình phục vụ APEC 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận những nỗ lực của EVN, EVNSPC và các đơn vị trong việc bảo đảm cung cấp điện, đầu tư phát triển hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị ngành Điện tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

Đối với những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tỉnh An Giang và EVN thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

3 dự án có vai trò đặc biệt quan trọng để bảo đảm cung cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc: Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc: Quy mô 2×250 MVA, kèm 02 tuyến đường dây 220 kV đấu nối, tổng chiều dài khoảng 17 km, với tổng mức đầu tư 877 tỷ đồng. Dự án đã khởi công ngày 20/12/2025; dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành ngày 19/8/2026. Đây là dự án huyết mạch để chuyển đổi 2 cấp điện áp vận hành 220kV cho đường dây Kiên Bình - Phú Quốc, nâng năng lực cấp nguồn lên 500MVA. Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc: Tuyến đường dây dài khoảng 19,9 km, gồm 18,4 km đường dây trên không và 1,89 km cáp ngầm qua khu vực sân bay Phú Quốc, với tổng mức đầu tư 934 tỷ đồng. EVNSPC đang tập trung điều hành, phấn đấu đóng điện công trình vào ngày 31/7/2026 nếu điều kiện thời tiết tại Phú Quốc thuận lợi, góp phần bảo đảm cấp điện theo tiêu chí N-1 cho khu vực Nam đảo. Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc: Quy mô đường dây 02 mạch, chiều dài khoảng 21 km, với tổng mức đầu tư 352,97 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Thuý Ngà