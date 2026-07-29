Ngày 29/7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do ông Nguyễn Phương Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn - làm việc với UBND tỉnh An Giang và khảo sát thực tế các dự án trọng điểm tại đặc khu Phú Quốc phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Trọng tâm chuyến công tác là kiểm tra tiến độ 21 công trình, dự án trọng điểm, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh An Giang kiến nghị sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Trong đó, địa phương đề xuất có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thủ tục đầu tư, khai thác vật liệu và quy hoạch.

Ông Nguyễn Phương Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - tại buổi làm việc. Ảnh: H.D.

Theo báo cáo của tỉnh, hiện 21 công trình, dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 theo Quyết định số 948 của Thủ tướng đang được triển khai đồng loạt tại đặc khu Phú Quốc. Đến nay, An Giang đã giải ngân hơn 5.300 tỷ đồng, đạt trên 40% kế hoạch vốn năm 2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành các công trình trước thời hạn từ 3-6 tháng theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã áp dụng cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, do đặc thù thi công trên địa bàn biển đảo và yêu cầu tiến độ gấp, nhiều dự án buộc phải triển khai song song với quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý. Địa phương hiện còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến đồng bộ quy hoạch, thi tuyển kiến trúc công trình cấp đặc biệt, cơ chế thanh toán dự án BT, thủ tục khai thác vật liệu san lấp, giao khu vực biển và các quy định về môi trường.

Ông Ngô Công Thức - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: H.D.

Từ thực tế này, An Giang kiến nghị Quốc hội sớm ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án phục vụ APEC 2027. Trong đó, An Giang đề xuất cho phép thực hiện đồng thời một số thủ tục chuẩn bị đầu tư; tháo gỡ vướng mắc trong khai thác vật liệu san lấp, giao khu vực biển và đặc biệt có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Trước đó, trong hai ngày 28-29/7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Phương Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh An Giang và khảo sát thực tế tại đặc khu Phú Quốc.

Ngoài việc kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027, đoàn cũng khảo sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất đặc sản địa phương như nước mắm Khải Hoàn, nước mắm Huỳnh Khoa và cơ sở rượu sim Đảo Sim.

Qua khảo sát, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của An Giang trong công tác chuẩn bị hạ tầng, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, đồng thời đánh giá cao việc địa phương chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Đoàn cũng đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong thời gian diễn ra APEC; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, cấp thoát nước, xử lý chất thải, hạ tầng môi trường và viễn thông, góp phần bảo đảm Tuần lễ cấp cao APEC 2027 diễn ra an toàn, thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết tỉnh sẽ khẩn trương phối hợp các sở, ngành và đặc khu Phú Quốc triển khai các kiến nghị của đoàn công tác, đồng thời tiếp tục siết chặt quản lý chuỗi cung ứng nông - hải sản, bảo vệ thương hiệu nước mắm Phú Quốc và bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ đại biểu, du khách trong thời gian diễn ra APEC 2027.