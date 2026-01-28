Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh An Giang; lãnh đạo một số doanh nghiệp liên quan.

Tại cuộc họp, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đánh giá, các công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã và đang được Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, đồng bộ và khẩn trương, đạt được kết quả bước đầu quan trọng; đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Đến nay, bộ máy tổ chức của Ủy ban đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động nền nếp, gồm 05 Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, Vật chất - Hậu cần, An ninh – Y tế, Tuyên truyền - Văn hóa, Lễ tân và Ban Thư ký APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ủy ban và các Tiểu ban đã tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế để chuẩn bị nội dung cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; xây dựng dự thảo lịch các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC bao gồm hoạt động cấp cao, cấp Bộ trưởng, quan chức cấp cao; lên ý tưởng cho các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng bộ nhận diện; xây dựng, hoàn thành kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong các hoạt động của Năm APEC 2027.

Chủ tịch Ủy ban APEC, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, tại Đặc khu Phú Quốc, các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC đang được tập trung triển khai. Đến nay, 21/21 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công, trong đó 07 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra như dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng…

Trưởng Ban Thư ký APEC, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với tập trung rà soát toàn diện tiến độ triển khai công tác chuẩn bị; làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, các đại biểu cũng đề xuất các nội dung lớn cần xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, thảo luận về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trưởng Tiểu ban Vật chất và Hậu cần APEC, Phó chủ nhiệm VPCP Phạm Mạnh Cường phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các thành viên của Ủy ban và lãnh đạo các ngành, địa phương cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 là hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị từ nội dung, cơ sở vật chất, hậu cần, nhân lực, các kế hoạch lễ tân, an ninh, y tế… sẵn sàng cho triển khai trong năm 2027, trước mắt là hoàn thành Đề án tổng thể về Năm APEC 2027 và các đề án triển khai từng nhóm công tác để trình các cấp có thẩm quyền theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới; đồng thời tạo đòn bẩy phát triển mạnh mẽ Phú Quốc, An Giang, thúc đẩy đầu tư, du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho rằng việc tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của An Giang mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu.

Đánh giá cao việc thành lập và đi vào hoạt động nền nếp của 5 Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban, các Tiểu ban hoạt động với tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả; quán triệt mục tiêu tổ chức Hội nghị ấn tượng, đúng tầm, an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa cơ hội. Ủy ban Quốc gia cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện, rà soát thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hằng quý; kiện toàn Ủy ban phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và xây dựng Đề án tổng thể báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để các Tiểu ban làm cơ sở triển khai các công việc cụ thể.

Thủ tướng đề nghị chủ đề Hội nghị phải phù hợp, truyền tải thông điệp, thể hiện vai trò, tầm quan trọng của đất nước; phản ánh vấn đề chung và riêng, gắn lợi ích của Việt Nam với APEC, lợi ích của ASEAN với các khu vực khác. Cùng với chủ đề của hội nghị cấp cao, có các chủ đề cho các hội nghị đa phương với các nước APEC, hội nghị Ủy ban với các nước APEC.

Thủ tướng đề nghị chủ đề Hội nghị phải phù hợp, truyền tải thông điệp, thể hiện vai trò, tầm quan trọng của đất nước; phản ánh vấn đề chung và riêng, gắn lợi ích của Việt Nam với APEC - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng Chính phủ, cùng với Hội nghị cấp cao APEC, tổ chức các hội nghị cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, quan chức cấp cao phù hợp theo các chủ đề khác nhau, trong đó nghiên cứu các thành tố về đoàn kết, phát triển bền vững, các vấn đề mang tính thời sự như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh an toàn, củng cố chủ nghĩa đa phương, văn hoá; cũng như các hội nghị, diễn đàn dành cho doanh nghiệp.

Cho rằng việc tổ chức các hội nghị phải đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, các địa điểm tổ chức các hội nghị cần được bố trí tại các nơi có các di sản văn hoá, qua đó góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế; gắn việc tổ chức hội nghị với việc ăn nghỉ, tham quan, mua sắm của đại biểu. Thời gian tổ chức hội nghị phải kết hợp hài hoà giữa hội nghị cấp cao ASEAN với hội nghị APEC và các hội nghị quốc tế quan trọng khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia.

Thủ tướng nêu rõ, việc chuẩn bị và sử dụng kinh phí hiệu quả, gắn với kêu gọi, vận động các nhà tài trợ cho hội nghị; bố trí lực lượng, phương tiện tinh, gọn, khoa học, đảm bảo chu đáo, an ninh, an toàn… Về cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, phải đầu tư với tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ APEC mà góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng logo, bộ nhận diện, website của Hội nghị đảm bảo dễ nhận diện, hấp dẫn, lôi cuốn, vừa mang tính dân tộc vừa mang tính thời đại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng logo, bộ nhận diện, website của Hội nghị đảm bảo dễ nhận diện, hấp dẫn, lôi cuốn, vừa mang tính dân tộc vừa mang tính thời đại, vừa truyền thống vừa hiện đại, website dễ tìm, dễ sử dụng, hấp dẫn…

Nhất trí với các ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị, đề xuất với Ủy ban Quốc gia APEC 2027 khẩn trương hoàn thành Đề án tổng thể về Năm APEC 2027 đảm bảo tính tổng thể, bao trùm, bao quát, song ngắn gọn, sắc sảo, đi kèm theo các phụ lục tham khảo; hoàn thành trong tháng 3/2026 để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Chỉ rõ phải đề cao trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, Thủ tướng đặt yêu cầu chuẩn bị tổ chức hội nghị APEC 2027 với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; tận dụng tối đa cơ hội tổ chức hội nghị để quảng bá hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự cường, tự chủ, độc lập, hoà bình, văn minh, văn hiến, hiếu khách, chu đáo, chân thành.

Các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, với "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó"; "phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền"; huy động và tối ưu hoá tất cả các nguồn lực để năm 2026 tăng tốc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho năm 2027 bứt phá về đích ngoạn mục.

Theo VGP