Chiều 7/8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 cho biết đang điều trị cho 2 cha con nghi ngộ độc botulinum - loại độc tố thần kinh cực mạnh, sau khi ăn cá chua lên men thủ công.

Hai bệnh nhân là ông A Khăn (42 tuổi) và A Hư (17 tuổi, con trai ông Khăn), cùng trú xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Cả hai được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu vào chiều 6/8 trong tình trạng mệt mỏi, tứ chi yếu...

Kết quả thăm khám, siêu âm, chụp X-quang cho thấy dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết tiêu điểm tiêu hóa. Các bác sĩ chẩn đoán nghi ngộ độc botulinum, loại ngộ độc nguy hiểm có thể gây suy hô hấp và tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

2 bệnh nhân đang được điều trị Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Ảnh: N.X

Các nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Theo bác sĩ Võ Khắc Tuấn - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, đây là trường hợp nghi ngộ độc botulinum thứ 3 tại xã Kon Plông chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua. Trường hợp trước đó là của nạn nhân A.K. (SN 2002) vào giữa tháng 7/2025.

Botulinum là độc tố thần kinh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong môi trường yếm khí, thường gặp trong các thực phẩm lên men, ủ chua như mắm cá, măng chua, dưa muối, thịt hộp tự chế... Nếu chế biến, bảo quản không đúng cách, độc tố có thể hình thành mà không làm thay đổi mùi vị, khiến người sử dụng khó phát hiện.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc đóng hộp thủ công như mắm cá chua, măng chua, dưa muối... nếu không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, cần tuyệt đối tránh sử dụng thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng như phồng nắp, nổi váng, bốc mùi lạ hoặc đổi màu.

Khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, nói khó, nuốt khó, khó thở sau ăn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm do ngộ độc botulinum.