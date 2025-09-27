Hệ sinh thái dịch vụ trọn gói

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu. Hàng loạt doanh nghiệp FDI lựa chọn các khu công nghiệp (KCN) làm nơi đặt nhà máy. Tuy nhiên, song hành với cơ hội, các doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với không ít thách thức: vừa phải chạy đua với tiến độ đơn hàng, vừa lo vận hành hạ tầng, xử lý nước thải, đảm bảo an ninh, vệ sinh, cảnh quan và cả nhu cầu vốn đầu tư.

Một trong số 14 KCN trên cả nước do ROX Key cung cấp dịch vụ quản lý vận hành

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp phải làm việc cùng lúc với 4 - 5 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để vận hành nhà xưởng. Việc này không chỉ tốn kém thời gian quản lý, mà còn tiềm ẩn sự thiếu đồng bộ và nguy cơ gián đoạn sản xuất nếu một khâu nào đó gặp sự cố. Từ nhu cầu thực tế này, ROX Key đã xây dựng hệ sinh thái dịch vụ khép kín với các giải pháp toàn diện, tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, nhân sự, quản lý bất động sản, an ninh, vệ sinh, cảnh quan, truyền thông marketing và loyalty. Trong đó, IMC là đơn vị thành viên của ROX Key, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý vận hành KCN chuyên nghiệp với đội ngũ giàu kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp.

Dịch vụ an ninh chuyên nghiệp, hiện đại với hệ thống giám sát thông minh đảm bảo tài sản, hàng hóa và máy móc trong KCN được bảo vệ 24/7. Mọi sự cố đều được xử lý nhanh chóng, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro gián đoạn sản xuất.

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cảnh quan cây xanh giúp không gian làm việc của doanh nghiệp luôn sạch sẽ, thoáng đãng và xanh mát. Đây cũng là những yếu tố được các doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao khi lựa chọn địa điểm đặt nhà máy sản xuất.

Hệ thống xử lý nước thải với các cảm biến và cảnh báo thông minh, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định về môi trường.

Thay vì phải làm việc với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau khiến doanh nghiệp tốn nhiều thời gian quản lý kèm theo nguy cơ từ sự thiếu đồng bộ, nhờ dịch vụ trọn gói của ROX Key, mọi nhu cầu đều được tích hợp trong một gói dịch vụ duy nhất. Qua đó, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp và liên tục trong vận hành.

Thực tế đã chứng minh, nhờ các dịch vụ được cung cấp đồng bộ, chuyên nghiệp, ROX Key giống như người bạn đồng hành tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung toàn lực cho sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường.

Không chỉ dừng lại ở hệ sinh thái dịch vụ vận hành khép kín, mới đây ROX Key còn mở rộng bắt tay cùng Ngân hàng MSB, mang đến cho khách hàng trong KCN do IMC đang quản lý vận hành những gói giải pháp tài chính ưu đãi, tạo thêm đòn bẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

Đòn bẩy tài chính từ hợp tác với MSB

Làn sóng dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ, đang làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu thuê đất, nhà xưởng, cũng như các gói tài chính linh hoạt để triển khai nhanh dự án.

Theo TTC Group, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 25 - 30 tỷ USD để phát triển hạ tầng, tương đương gần 600 tỷ USD đến năm 2040. Trong khi đó, tỷ lệ cho vay cho các dự án hạ tầng từ hệ thống ngân hàng thương mại hiện mới chiếm khoảng 5 - 7% tổng dư nợ tín dụng, cho thấy dư địa hợp tác giữa các chủ đầu tư KCN và tổ chức tín dụng còn rất lớn.

Thay vì phải tự xoay xở làm việc với nhiều bên từ ngân hàng, việc ROX Key bắt tay hợp tác với MSB đã giúp bài toán về vốn của doanh nghiệp được xử lý song song trong một hệ sinh thái khép kín, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận được vốn.

Đại diện ROX Key và MSB ký kết hợp tác

Các ưu đãi MSB mang đến cho đối tác sử dụng hệ sinh thái dịch vụ của ROX Key gồm: hạn mức tín dụng ngắn hạn lên đến 200 tỷ đồng, tài trợ đầu tư trung dài hạn đến 85% giá trị hợp đồng thuê… cùng nhiều chính sách khác. Đặc biệt, MSB ưu đãi lãi suất xuất nhập khẩu chỉ từ 4%/năm (USD), 4,5%/năm (VND).

Những giải pháp tài chính này được MSB thiết kế riêng cho doanh nghiệp trong KCN, giúp họ tiếp cận vốn dễ dàng, rút ngắn thời gian triển khai dự án, đồng thời giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu tư ban đầu. Ngoài ra, MSB dành nhiều đặc quyền cho lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ nhân viên. Theo đó, lãnh đạo doanh nghiệp được cấp thẻ tín dụng Master World Elite quyền lực với 1200 phòng chờ thương gia toàn cầu, hạn mức giao dịch trực tuyến tới 50 tỷ đồng/ngày… Trong khi cán bộ nhân viên được vay thế chấp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm, được cấp thẻ tín dụng Family với tỉ lệ hoàn tiền dến 30%.

Trong bối cảnh thu hút đầu tư vào các KCN tiếp tục gia tăng, mô hình của ROX Key giúp mang lại nhiều tiện lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo vận hành hạ tầng ổn định vừa mang đến hỗ trợ tài chính tiện lợi giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát triển.

Lệ Thanh