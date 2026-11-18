Hải Phòng đang tích cực chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố, diễn ra ngày 20/11.

Tối 17/11, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, các lực lượng đã tổ chức tổng duyệt chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946 – 20/11/2026).

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 20/11/2026 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, nhằm tôn vinh những đóng góp, chiến công và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố trong suốt 80 năm qua.

Tham gia chương trình có tổng cộng 71 khối, gồm 37 khối đi và 34 khối đứng, cùng 1 tổ Quân kỳ và lực lượng tiêu binh. Các khối tham gia được tổ chức với sự phối hợp của nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, công an và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Những hình ảnh tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đảm nhiệm 36 khối, 1 tổ Quân kỳ và lực lượng tiêu binh. Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu 3, mỗi đơn vị đảm nhiệm 1 khối quân nhạc. Riêng Quân khu 3 còn đảm nhiệm 2 khối hạ sĩ quan, binh sĩ treo súng STV.

Các đơn vị quân đội cũng tích cực tham gia, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Sư đoàn Phòng không 363, mỗi đơn vị đảm nhiệm 1 khối. Công an thành phố tham gia 1 khối xe đặc chủng và 2 khối đi; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia 1 khối kỵ binh và 2 khối đi.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của các khối diễu hành quần chúng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân.

Có 7 khối đại diện cho các tầng lớp, ngành nghề trong xã hội, gồm: cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao và nông dân.

Khối kỵ binh tham gia diễu hành

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm 5 khối đứng học sinh; các đơn vị tự vệ đảm nhiệm 9 khối. Sự góp mặt đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, học sinh và đại diện các tầng lớp Nhân dân góp phần tạo nên quy mô, không khí trang trọng, sôi nổi cho chương trình tổng duyệt.

Thông qua hoạt động này, thành phố Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Sự kiện khơi dậy lòng yêu quê hương của các tầng lớp nhân dân

Đây cũng là dịp động viên lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Linh Giang