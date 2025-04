Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh nơi đây có một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đó là di sản thực hành Then người Tày Bắc Kạn trong di sản "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam"; 20 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiêu biểu là hát lượn cọi, lượn slương, hát then - đàn tính, múa bát của người Tày, hát sli của người Nùng, hát Pá dung của người Dao, nghệ thuật thêu hoa văn trang trí trên trang phục của người Dao đỏ…

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn hòa mình vào Lễ hội cùng các đoàn diễu hành. Ảnh: Xuân Nghiệp.

Lễ hội đường phố mang chủ đề “Bắc Kạn lung linh sắc màu” với sự tham gia của 1.125 nghệ nhân, diễn viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên, thiếu nhi đến từ các huyện, thành phố.

Chương trình giúp nhân dân và du khách thưởng thức những nét văn hoá độc đáo, di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn diễu hành đem đến cho phố phường Bắc Kạn không khí tưng bừng ngày hội lớn. Ảnh: Xuân Nghiệp.

Khối Công, Nông, Binh, Trí thức tiến về phía Nhà Văn hóa tỉnh. Ảnh: Xuân Nghiệp.

Phần biểu diễn của các nghệ nhân đoàn huyện Na Rì. Ảnh: Xuân Nghiệp.

Lễ hội đường phố “Bắc Kạn lung linh sắc màu” là dấu ấn đặc biệt chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn và các ngày lễ lớn của đất nước.