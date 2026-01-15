Không gian xanh riêng biệt ngay trung tâm Đà Lạt. Ảnh: Đặng Vũ

Gìn giữ di sản giữa rừng thông Đà Lạt

Tọa lạc trên ngọn đồi Lê Lai rộng khoảng 7ha, Ana Mandara Đà Lạt được ví von như một ngôi làng Pháp thu nhỏ với quần thể 19 căn biệt thự cổ được xây dựng từ những năm 1920 - 1930 bảo tồn nguyên vẹn dấu ấn kiến trúc Pháp. Từ kết cấu, mái ngói, lò sưởi cho đến từng chi tiết nội thất đều được trùng tu cẩn thận và phục dựng tỉ mỉ để lưu giữ những giá trị lịch sử đương đại đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến cảnh quan và môi trường tự nhiên xung quanh.

Biệt thự cổ được bao bọc bởi thiên nhiên. Ảnh: Đặng Vũ

Được bao bọc bởi rừng thông lâu năm và thảm thực vật bản địa phong phú, mỗi căn biệt thự như đã trở thành một phần hòa hợp của thiên nhiên tạo nên một không gian nghỉ dưỡng xanh yên bình giữ trọn “hồn cốt” Đà Lạt xưa và tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào, hối hả của một thành phố trẻ đang không ngừng phát triển.

Du lịch song hành cùng bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên

Du lịch bền vững không chỉ là xu hướng mà còn là trách nhiệm được cam kết lâu dài. Tại Ana Mandara Đà Lạt, xuyên suốt quá trình vận hành luôn gắn liền với việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm nước, hạn chế rác thải nhựa, ưu tiên các vật liệu thân thiện với môi trường, chăm sóc cảnh quan và canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hạn chế can thiệp hóa chất, và đảm bảo an toàn môi trường sống cho toàn hệ động thực vật bên trong khuôn viên khu nghỉ.

Vườn rau được canh tác theo hướng hữu cơ

Trong không gian xanh mát kết hợp giữa vườn và rừng, thật không khó để bắt gặp âm thanh trong trẻo vang vọng của chim gõ kiến, chim sẻ, chim hét và chim koel Á Đông nhảy nhót trên những nhành cây, hay những chú bồ câu gù gù trên mái ngói, hòa cùng hình ảnh vui tươi của những chú sóc con đã trở thành biểu tượng thể hiện sự duyên dáng và thân thiện của khu nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn năm sao.

Du lịch mang dấu ấn bản địa và gắn kết cộng đồng địa phương

Một trong những yếu tố quan trọng của du lịch bền vững là sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng địa phương. Ana Mandara Đà Lạt ưu tiên sử dụng nguồn lao động tại chỗ được đào tạo chuyên môn thường xuyên và tích lũy kinh nghiệm lâu dài. Đồng thời, khu nghỉ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ lẻ mang những sản phẩm nông nghiệp, thủ công truyền thống của người dân Đà Lạt và vùng lân cận đến với du khách thập phương thông qua các phiên chợ được tổ chức theo mùa và ngay trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Phiên chợ giao mùa được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng

Việc sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương trong chế biến các món ăn theo mùa phục vụ thực khách cũng như tổ chức các chuyến tham quan thành phố và trải nghiệm văn hóa địa phương cũng là một cách không chỉ quảng bá du lịch bản địa mà còn đem đến trải nghiệm đa dạng và riêng biệt cho du khách đến với Đà Lạt.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên

Tại Ana Mandara Đà Lạt, mỗi trải nghiệm đều được thiết kế tỉ mỉ đảm bảo tối thiểu tác động đến môi trường tự nhiên đồng thời khuyến khích du khách sống chậm, sống xanh và trân trọng giá trị văn hóa bản địa.

Từ những trải nghiệm chậm rãi và sâu lắng như tản bộ giữa rừng thông, hít thở không khí trong lành, thưởng thức đặc sản địa phương theo mùa, thư giãn cơ thể với các liệu pháp lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hay đơn giản là ngồi bên lò sưởi, nhâm nhi tách trà thảo mộc ấm nóng trong tiết trời se lạnh cũng mang đến xúc cảm đặc trưng rất Đà Lạt.

Du khách sử dụng dịch vụ xe đạp miễn phí tại khu nghỉ dưỡng

Với triết lý phát triển bền vững gắn liền với bảo tồn sinh thái và di sản, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp mà còn là mô hình tiêu biểu cho du lịch có trách nhiệm tại Đà Lạt.

Những lớp rêu xanh phủ lên lối đi, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn sừng sững giữa khuôn viên, tất cả như kể lại câu chuyện của thời gian và cũng là minh chứng cho vẻ đẹp nguyên bản được bảo tồn của vùng đất này. Đó không chỉ là cảnh quan mà còn là cam kết giữ gìn thiên nhiên cho hôm nay và cả mai sau.

Bích Đào