Việt Nam "không chỉ là nơi sống mà là nơi thuộc về"

Anh Hamza Smahi (quốc tịch Morocco) là một chàng rể Việt Nam. Anh và vợ quen nhau từ năm 2018. Tháng 3/2023, Hamza tới Hà Nội với dự định trải nghiệm cuộc sống quê hương vợ trong vài tháng. Không ngờ, anh nhanh chóng phải lòng mảnh đất này, xem Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, "không chỉ là nơi sống mà là nơi thật sự thuộc về".

"Trước khi tới đây, tôi nghĩ Việt Nam là một đất nước yên bình, cổ kính. Nhưng khi gắn bó rồi tôi mới thấy nơi này sôi động, tràn đầy năng lượng và niềm vui. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là con người Việt rất thân thiện, cởi mở, và ẩm thực dường như len lỏi trong nhịp sống hằng ngày của họ", anh chia sẻ.

Tại Hà Nội, ngoài công việc chính, thời gian rảnh rỗi, anh dành để quay video giới thiệu ẩm thực Thủ đô và nấu món ăn Việt.

Anh Hamza thật sự xem Việt Nam như ngôi nhà thứ hai. Ảnh: NVCC

Hamza còn nhớ, những ngày đầu ở Hà Nội, anh được vợ dẫn đi lang thang khắp các con phố nhỏ, ngắm nhìn và nếm thử những món ăn lạ mắt, chưa từng thấy trong đời. Ngay khi nếm bát bún riêu đầu tiên, anh đã "đổ gục" trước sự hấp dẫn của ẩm thực Việt.

"Món ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có tất cả những gì tôi tìm kiếm – vị thanh mát, sự tươi mới, và hương vị hòa quyện khó quên", Hamza chia sẻ với PV VietNamNet.

Từ đó, anh nảy ra ý tưởng ghi lại hành trình trải nghiệm ẩm thực của mình để giới thiệu tới mọi người qua YouTube và TikTok. Kênh TikTok hoạt động từ tháng 2/2025, đến nay, đã có gần 100 video chia sẻ về món ăn Hà Nội và cách nấu những bữa cơm Việt Nam do chính Hamza thực hiện.

Dù sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh, đôi khi cả tiếng Morocco nhưng sự gần gũi, đầy đam mê, tâm huyết của Hamza, cộng thêm hình ảnh đẹp mắt, chỉn chu đã nhanh chóng thu hút người Việt Nam xem, theo dõi.

Nấu cơm nhà "khéo như người Việt"

Hamza bắt đầu kênh với thử thách khám phá 50 món ăn hấp dẫn ở Hà Nội. Anh chàng thưởng thức đủ món ngon từ bánh cuốn, phở, bún chả, ngan cháy tỏi... tới chè, bún đậu mắm tôm, sứa đỏ.

"Tôi luôn thích kết nối với con người qua ẩm thực, và ẩm thực Việt thì quá tuyệt vời cho điều này. Các món ăn vừa phong phú, vừa tinh tế, lại có những câu chuyện thú vị", anh chàng đến từ quốc gia Bắc Phi chia sẻ.

Anh Hamza thành thục pha mắm tôm để chấm cùng món sứa đỏ. Ảnh: Hamza ăn gì?

Không chỉ thưởng thức món ăn, Hamza còn quan sát cách chế biến, chủ động tìm hiểu thông tin từ đầu bếp. Vài tháng gần đây, anh thực hiện một thử thách mới là nấu những bữa cơm chuẩn vị Việt Nam và chia sẻ trên kênh.

"Ban đầu, tôi chỉ đứng nhìn cách người Việt nấu – ở nhà, ngoài phố hay trong các quán ăn gia đình. Sau đó, tôi bắt đầu thử làm dưới sự hướng dẫn tận tình của vợ và bạn bè. Những món khó hơn, tôi hỏi các cô bán hàng ở chợ hoặc xem video hướng dẫn trên mạng rồi từ từ tìm ra bí quyết", Hamza kể.

Hamza rất yêu thích "bữa cơm nhà" của người Việt. Ở quê hương anh, gia đình cũng quây quần trong mâm cơm, ấm áp và hạnh phúc.

Tuy nhiên, theo cảm nhận của Hamza, mâm cơm của người Việt đơn giản nhưng hài hòa hơn. Lúc nào trong mâm cơm cũng có món mặn, món canh, rau xanh và nước chấm. "Mỗi món ăn của người Việt đều cho tôi cảm giác cân bằng hương vị lẫn cảm xúc", anh chia sẻ.

Hamza học từ cách vo gạo, rửa rau xanh, bóc hành, tỏi, tới kĩ thuật khó hơn như ướp thịt, nêm nước mắm... Làm mỗi ngày nên dần dần, đôi tay của anh trở nên khéo léo, thuần thục hơn.

Anh có thể đo mực nước nấu cơm bằng đầu ngón tay, biết rằng gà rang phải cho thêm vài lát gừng thái sợi mới dậy mùi, nước luộc bắp cải nên thêm chút cà chua dầm nát, hay cá nấu canh nên rán sơ để nước trong và thơm hơn.

"Nấu ăn dạy tôi kiên nhẫn, tỉ mỉ và biết quý trọng từng nguyên liệu – dù chỉ là một nhánh rau thơm nhỏ", Hamza chia sẻ.

Video anh Hamza nấu bữa cơm nhà với cá sốt cà chua, đậu phụ rán, bắp cải luộc, mướp đắng xào trứng hút hơn 500.000 lượt xem. Video: Hamza ăn gì?

Khi được hỏi về món Việt khó nhất từng làm, Hamza không ngần ngại trả lời: "Chắc chắn là món nem. Tôi xem rất nhiều video hướng dẫn của người Việt trên mạng, hỏi bạn bè cách chọn bánh tráng, cách cuốn cho chặt mà không vỡ, rồi thử nhiều lần. Có lần nem bị vỡ, có lần chưa giòn nhưng tôi cứ làm đi làm lại. Đến khi nghe được tiếng 'rộp rộp' giòn tan đầu tiên, tôi đã vỡ òa".

Dưới video của Hamza, nhiều người Việt Nam phải tấm tắc khen: "Anh chàng ngoại quốc này nấu cơm đỉnh như người Việt"; "Anh hiểu món ăn của chúng tôi thật đấy"...

Hamza nói, mỗi lời nhắn như thế khiến anh cảm thấy được chào đón. "Tôi như là một phần của cộng đồng này, chứ không còn là khách nữa", anh hạnh phúc nói.

Bữa cơm nhà của Hamza với món ốc om chuối đậu, canh rau củ, rau lang xào tỏi. Video: Hamza ăn gì?

Hamza đi tới nhiều tỉnh, thành Việt Nam để khám phá ẩm thực và lắng nghe những câu chuyện. Anh tin rằng mỗi món ăn đều chứa đựng một câu chuyện - về vùng đất, về ký ức, và về tình cảm.

"Ẩm thực Việt dạy tôi cách sống chậm lại, biết tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi không chỉ nấu món Việt - tôi đang sống cùng nó mỗi ngày. Nấu món Việt không khó như mọi người nghĩ đâu. Chỉ cần hiểu cách cân bằng hương vị và nấu bằng cả trái tim, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nó", anh chàng chia sẻ.

Linh Trang - Trọng Nghĩa