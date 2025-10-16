Nhìn vị khách cao lớn vất vả khuấy chè lam, người dùng mạng gọi đây là trải nghiệm "mỏi nhừ tay, toát mồ hôi hột", "thách thức thể lực". Những vị khách nhí đứng xung quanh, vừa quan sát bố khuấy chè lam vừa cười thích thú.

Cảnh tượng du khách nước ngoài nổi gân tay, toát mồ hôi khi khuấy chè lam với bà con địa phương, rộn vang tiếng cười giữa sân nhà cổ

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Ngọc Ánh - người ghi lại đoạn video - nhóm du khách này tới từ Mỹ. Ngày 13/10, trong hành trình khám phá làng cổ Đường Lâm, họ ghé thăm nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (bố chị Ánh) và trải nghiệm khuấy nồi chè lam cùng bà con.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1649. Gia đình ông Hùng là thế hệ thứ 12 sinh sống tại đây. Vào năm 2008, ngôi nhà được trùng tu, bảo tồn và trở thành điểm đón du khách tham quan.

Không chỉ giới thiệu với du khách về lịch sử, kiến trúc ngôi nhà, gia đình chị Ánh còn thường mời khách trải nghiệm nấu chè lam - món đặc sản của làng cổ Đường Lâm.

Gia đình du khách Mỹ thích thú với trải nghiệm khuấy chè lam. Ảnh: Ngọc Ánh

Chị Ánh cho biết, chè lam được làm từ những nguyên liệu như bột gạo nếp, lạc rang, gừng tươi, đường mật và mạch nha.

Trước đây, người dân chỉ làm chè lam vào dịp Tết hoặc thời điểm cuối thu, đầu đông - khi mùa gặt đã xong và có thời gian rảnh rỗi. Ngày nay, bà con Đường Lâm làm chè lam quanh năm để phục vụ du khách.

Chị Ánh cho biết, nấu một mẻ chè lam trung bình mất khoảng 30-40 phút. Đường, mạch nha và nước gừng được hòa cùng nhau theo tỷ lệ thích hợp, rồi cho vào nồi gang lớn, đun nhỏ lửa để tránh bị khét. Khi hỗn hợp sôi, gừng và đường dậy mùi thơm, sóng sánh, bà con bắt đầu đổ bột gạo nếp vào khuấy.

Đây là công đoạn quan trọng nhất, quyết định chất lượng của nồi chè lam. Người làm phải dùng đũa cả khuấy liên tục cho đến khi chè đặc sánh lại. Lúc này, họ cho thêm lạc rang vào, đảo đều, rồi đổ chè ra mẹt, cán mỏng. Sau đó, để chè nguội từ 1-2 tiếng rồi mới cắt thành từng miếng vừa ăn.

Để có bánh chè lam ngon đòi hỏi người làm giàu kinh nghiệm, khéo léo. Ảnh: Ngọc Ánh

Gia đình chị Ánh thường mời du khách trải nghiệm công đoạn đảo bột.

“Công việc này nghe thì đơn giản nhưng thực ra rất khó. Người đảo phải có kỹ thuật, cầm đũa cả thật chắc tay và dùng lực để khuấy sâu xuống bên dưới, chứ không thể chỉ đảo hời hợt trên bề mặt. Càng khuấy lâu, khi bột dần quyện với hỗn hợp nước đường và gừng, sẽ càng nặng tay, khiến việc đảo trở nên vất vả hơn", chị Ánh chia sẻ.

Dù tốn sức, nhưng theo chị Ánh, du khách lại rất thích thú với trải nghiệm này. “Sau khi cùng gia đình làm chè lam, họ thưởng thức những miếng chè mềm dẻo, nhâm nhi thêm ngụm trà xanh, thấy hương vị như càng đậm đà, ngon hơn”, chị nói thêm.

Những miếng chè lam dẻo thơm là đặc sản nổi tiếng của Đường Lâm. Ảnh: Ngọc Ánh

Gia đình chị Ánh cũng thường nấu những bữa cơm đặc trưng của làng Đường Lâm để đón du khách thưởng thức với các món như: gà mía luộc, thịt ba chỉ quay đòn, cá trắm kho tương, củ cải khô xào lòng mề gà, canh cua cà pháo...

Những mâm cơm giản dị nhưng ghi dấu ấn trong lòng du khách. Ảnh: Ngọc Ánh

Nằm ngay ngoại thành Hà Nội nên việc di chuyển đến làng cổ Đường Lâm rất dễ dàng. Những năm gần đây, làng cổ này không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn hấp dẫn du khách quốc tế.

Đường Lâm có nhiều công trình cổ kính, có bề dày lịch sử, kiến trúc tinh xảo như chùa Mía, chùa Ón, cổng làng Mông Phụ, đình Làng Mông Phụ, đền thờ 2 vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền...

Sức hấp dẫn của làng cổ Đường Lâm không chỉ nằm ở không gian kiến trúc cổ kính mà còn ở nền ẩm thực địa phương phong phú, đậm đà hương vị Bắc Bộ.

Sản phẩm du lịch nông thôn bền vững “Trải nghiệm ẩm thực truyền thống Bắc Bộ tại làng cổ Đường Lâm” đã vinh dự nhận Giải thưởng Sản phẩm du lịch bền vững ASEAN năm 2024, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024.