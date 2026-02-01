NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc ứng xử có văn hóa trên mạng không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân và tổ chức.