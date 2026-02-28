Mối duyên hy hữu

Câu chuyện hy hữu ở Bắc Ninh - hai anh em ruột kết hôn với hai chị em ruột và chung sống hòa thuận dưới một mái nhà - thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng thời gian qua.

Đó là vợ chồng anh Hoàng Trọng Trưởng (SN 1992) – chị Trần Thị Thu Hiền (SN 1991) và cặp vợ chồng Hoàng Trọng Mạnh (SN 1997) – chị Trần Thị Thu Thúy (SN 1995), cùng ở xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Trọng Trưởng và Trọng Mạnh là hai anh em ruột, còn Thu Hiền và Thu Thúy là hai chị em ruột.

Vợ chồng Trọng Trưởng và vợ chồng Trọng Mạnh (từ trái sang)

Anh Trưởng chia sẻ với PV VietNamNet, nhà anh và nhà vợ ở chung xã nhưng khác làng, hai nhà cách nhau khoảng 2km. Bố mẹ anh và bố mẹ vợ vốn là bạn đồng niên, đã quen biết nhau từ lâu. Thấy hai người con cả trạc tuổi nhau, họ quyết định mai mối cho các con nên duyên.

“Khi ấy là năm 2016, tôi đang làm việc tại Nhật Bản. Thấy bố mẹ ở quê ngỏ ý mai mối, tôi sẵn lòng đón nhận.

Khi có số điện thoại của vợ, tôi chủ động nhắn tin làm quen. Đôi bên trò chuyện được vài tháng thì tôi về nước gặp cô ấy. Chuyện tình cảm sau đó diễn biến rất nhanh. Đến năm 2017, chúng tôi chính thức về chung một nhà”, anh Trưởng chia sẻ.

Sau đám cưới, anh Trưởng sang Nhật làm việc thêm một thời gian. Em trai và em gái vợ của anh Trưởng vốn là bạn bè, khi hai bên kết thông gia lại càng thêm thân thiết. Dần dần, đôi bên nảy sinh tình cảm và nghiêm túc tìm hiểu nhau.

Thu Thúy và Trọng Mạnh trong đám cưới của vợ chồng chị gái - anh trai

Năm 2021, Trọng Mạnh và Thu Thúy chính thức công khai chuyện tình cảm với gia đình. Anh Trưởng ở bên Nhật hay tin, rất vui mừng vì hai bên gia đình từ nay “thân càng thêm thân”. Chị Hiền - vợ của anh Trưởng, và hai bên gia đình cũng phấn khởi khi Mạnh và Thúy bén duyên.

Năm 2022, Mạnh và Thúy kết hôn, về chung một nhà. Hai bên gia đình một lần nữa kết thông gia. Đám cưới có nhiều tình huống thú vị.

“Bố mẹ tôi và bố mẹ vợ một lần nữa đứng ra kết đôi cho các con. Vợ chồng tôi chạy sô cả 2 đám cưới vì đám nào cũng quan trọng. Có điều, thay vì chuẩn bị quà cưới 2 lần thì chúng tôi chỉ phải chuẩn bị 1 món quà chung cho các em.

Khách khứa trêu đùa nhiều lắm, mọi người nói vui ‘hoa thơm hái cả cụm’, ‘mía ngọt đánh cả bụi’...”, anh Trưởng cười kể lại.

4 năm chung sống hòa thuận

Năm 2022, anh Trưởng về nước. Anh làm việc từ xa cho một công ty của Nhật Bản, anh Mạnh cũng có công việc linh động, có thể làm việc tại nhà. Chị Hiền và chị Thúy cùng làm việc tại một công ty tư nhân ở Bắc Ninh.

Tổ ấm nhỏ của Trọng Trưởng và Trọng Mạnh (từ trái sang)

Vì vậy, hai cặp đôi quyết định thuê chung một căn nhà ở thành phố Bắc Ninh (cũ) và chuyển vào đó chung sống để tiện hỗ trợ nhau. Năm 2025, anh Trưởng xây một căn nhà 5 tầng ở đây và hai cặp đôi vẫn quyết định sống chung dưới một mái nhà.

“Từ lúc các em lập gia đình đến nay, chúng tôi vẫn luôn sống chung. Ngay cả khi có đất, có nhà riêng, hai gia đình vẫn không tách nhau ra.

Hiện tại, gia đình tôi sống ở tầng 3, gia đình em trai sống ở tầng 4. Tầng 2 là phòng khách và phòng bếp, còn tầng 1 là cửa hàng”, anh Trưởng kể.

Vợ chồng anh Trưởng có 2 người con (bé lớn sinh năm 2018, bé nhỏ sinh năm 2023). Vợ chồng Mạnh có 1 bé sinh năm 2023. Việc xưng hô trong gia đình không mấy phức tạp. Con của Mạnh gọi vợ chồng anh Trưởng là “bác”, còn con của anh Trưởng gọi vợ chồng Mạnh là chú – dì. Dù ở bên nội hay bên ngoại, cách xưng hô đó cũng không thay đổi.

Khoảnh khắc hai cặp đôi sum họp bên gia đình

Anh Trưởng chia sẻ, việc hai gia đình sống chung đem lại rất nhiều thuận lợi. Hai cặp đôi phân chia công việc rõ ràng và có thể hỗ trợ nhau rất nhiều từ chăm sóc con cái cho đến thu vén, sắp xếp nhà cửa.

“Anh em tôi làm việc tại nhà, hai cô vợ thì làm việc tại công ty nên việc đưa đón con đi học, cơm nước, nhà cửa... hầu hết đều do anh em tôi đảm nhiệm. Mỗi sáng, tôi đưa 3 đứa trẻ đi học, mỗi chiều, em trai tôi lại đón về.

Việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thì hai anh em chia nhau, ai rảnh lúc nào làm lúc đó. Chuyện đóng góp chi phí sinh hoạt cũng rất đơn giản. Đều là anh chị em trong nhà, ‘lọt sàng xuống nia’, không có gì phải tính toán”, anh Trưởng chia sẻ.

Hai gia đình thân thiết, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Trong chuyện báo hiếu bố mẹ hai bên, cả hai cặp đôi cùng nhau đóng góp. Họ cùng nhau sắm sửa cho bố mẹ những vật dụng thiết yếu trong nhà, không tính toán thiệt hơn.

Hai bên thông gia thân thiết, hòa thuận

“Các dịp cuối tuần, giỗ chạp hay lễ Tết, hai gia đình luôn đi cùng nhau, dù là về bên nội hay bên ngoại. Hai bên thông gia có con chung, cháu chung nên ngày càng gắn bó. Từ lâu, chúng tôi đã xem nhau như người một nhà”, anh Trưởng xúc động nói.

“Trong buổi khai trương cửa hàng của chúng tôi mới đây, tôi cảm nhận rõ sự xúc động của bố mẹ khi thấy các con trưởng thành, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Niềm vui của hai bên gia đình lúc này không phải ‘nhân 2’ mà là ‘nhân 4’ vì mối duyên đặc biệt của các con”, anh Trưởng chia sẻ.

Ảnh: NVCC