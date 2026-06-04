Những bức ảnh còn lưu giữ đến ngày nay cho thấy đám cưới của minh tinh Thẩm Thúy Hằng và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh không chỉ là một sự kiện của người nổi tiếng mà còn phản ánh sinh động đời sống văn hóa, xã hội của tầng lớp thượng lưu Sài Gòn trước năm 1975.

Hình ảnh trong đám cưới của minh tinh Thẩm Thúy Hằng.

Trong đám cưới, cô dâu Thẩm Thúy Hằng xuất hiện với nhiều trang phục khác nhau, từ áo dài trắng thanh lịch đến những bộ dạ hội sang trọng mang phong cách quốc tế thịnh hành lúc bấy giờ. Nhan sắc rực rỡ cùng phong thái của một ngôi sao điện ảnh khiến bà trở thành tâm điểm trong mọi khung hình. Bên cạnh đó, chú rể Nguyễn Xuân Oánh luôn xuất hiện điềm đạm, lịch lãm trong lễ phục trang trọng, thể hiện hình ảnh đặc trưng của một trí thức và chính khách hàng đầu.

Hàng trăm lẵng hoa chúc mừng và quà tặng xếp kín không gian tổ chức, phản ánh vị thế xã hội của cả hai nhân vật. Quan khách đến từ nhiều giới khác nhau - chính trị, kinh doanh, văn nghệ - tạo nên một buổi lễ vừa trang trọng vừa ấm áp, với những nụ cười rạng rỡ và những ly rượu nâng cao chúc mừng.

Những gương mặt đình đám một thời bên Thẩm Thúy Hằng và chồng.

Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn đương thời như Thanh Nga, Mộng Tuyền, Kiều Hạnh và nhiều văn nghệ sĩ khác đã biến thành một trong những sự kiện được truyền thông và công chúng Sài Gòn quan tâm nhất.

Chú rể Nguyễn Xuân Oánh - Tiến sĩ Kinh tế, hơn cô dâu 19 tuổi. Sau năm 1975, ông tham gia tư vấn kinh tế cho Chính phủ. Còn Thẩm Thúy Hằng - "nữ hoàng màn bạc" của điện ảnh miền Nam - khi ấy đang ở đỉnh cao cả nhan sắc lẫn sự nghiệp.

Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, cuộc hôn nhân của họ được nhiều người ngưỡng mộ vì sự bền chặt và thủy chung. Ông Oánh không chỉ yêu thương, tôn trọng vợ mà còn là người đứng sau hỗ trợ bà thành lập hãng phim tư nhân Việt Nam Phim - nơi Thẩm Thúy Hằng làm chủ và tiếp tục theo đuổi đam mê điện ảnh. Bộ phim đầu tay của hãng - Chiều kỷ niệm - đạt doanh thu cao và tạo tiếng vang trong giới.

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 3 thập niên, cho đến khi ông Nguyễn Xuân Oánh qua đời năm 2003, hưởng thọ 82 tuổi. Thẩm Thúy Hằng qua đời hôm 6/9/2022 sau một thời gian lâm bệnh nặng, thọ 83 tuổi.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những bức ảnh từ "đám cưới thế kỷ" của làng nghệ thuật miền Nam vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng của một thời và hình ảnh một gia đình tiêu biểu của giới tinh hoa Sài Gòn trước năm 1975.

Thẩm Thúy Hằng trong phim "Giỡn mặt tử thần":

Lê Quang Thanh Tâm

Ảnh: Báo Màn Ảnh, nghệ sĩ Mộng Tuyền