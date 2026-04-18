Đây là bộ ảnh quý do con trai của đạo diễn kiêm diễn viên Sergei Bondarchuk gửi tặng Báo Thế giới nghệ sĩ khoảng năm 2002-2003. Đây là lần đầu tiên hình chụp từ phim âm bản được công bố.

Liên hoan phim quốc tế Moskva lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10-23/7/1973.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tại buổi chiêu đãi trang trọng trong Đại sảnh St. George của Điện Kremlin, nơi hội tụ nhiều gương mặt điện ảnh nổi bật đến từ khắp thế giới.

Bên trái là thành viên ban giám khảo, nam diễn viên Nhật Bản Toshiro Mifune cùng phu nhân. Ông xuất hiện với phong thái lịch lãm, điềm đạm, thu hút ánh nhìn giữa không gian sang trọng. Người đứng thứ ba từ bên trái là nữ diễn viên Ấn Độ Sharada, gương mặt tiêu biểu thời bấy giờ, từng tham gia bộ phim Swayamvaram của đạo diễn Adoor Gopalakrishnan.

Đứng thứ ba từ bên phải là biểu tượng của điện ảnh cách mạng Việt Nam - NSND Trà Giang, nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng và thần thái thanh lịch. Ngoài cùng bên phải là nam diễn viên Liên Xô Oleg Vidov.

Bức ảnh không chỉ ghi lại một khoảnh khắc giao thoa văn hóa quý giá mà còn phản ánh sự kết nối đặc biệt của điện ảnh thế giới trong giai đoạn đầu thập niên 1970.

NSND Trà Giang tại Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Moskva lần thứ 8, năm 1973.

Trong bức ảnh thứ 2, đạo diễn - diễn viên nổi tiếng Liên Xô Sergei Bondarchuk, Trưởng BGK hạng mục Phim truyện, đang trao giải thưởng danh giá cho NSND Trà Giang với vai diễn ấn tượng của bà trong bộ phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.

Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân nghệ sĩ mà còn là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và tiếng nói của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Những người chiến thắng rạng rỡ tại Liên hoan phim quốc tế Moskva.

Bức ảnh thứ 3 ghi lại khoảnh khắc đầy niềm vui sau lễ trao giải, khi các nghệ sĩ quốc tế cùng nhau tụ họp ngoài trời, tay cầm hoa và kỷ niệm chương với nụ cười rạng rỡ trên môi. Không khí thân mật, gần gũi cho thấy sự gắn kết đặc biệt giữa những con người đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau.

Ở giữa là đạo diễn, diễn viên Liên Xô Sergei Bondarchuk. Bên cạnh ông là các nghệ sĩ quốc tế vừa được vinh danh, trong đó có NSND Trà Giang với nụ cười hiền hậu và tà áo dài duyên dáng.

Bức ảnh không chỉ là một kỷ niệm đẹp của riêng các nghệ sĩ mà còn là dấu ấn đáng nhớ của điện ảnh thế giới trong giai đoạn đầu thập niên 1970, nơi nghệ thuật trở thành cầu nối vượt qua mọi khoảng cách văn hóa và địa lý.

NSND Trà Giang trong phim 'Vĩ tuyến 17 ngày và đêm':

Lê Quang Thanh Tâm